Georgiana Lobonț, în lacrimi când vorbește despre fiul ei! Ce sacrificii face pentru ca băiețelul să ajungă fotbalist

Georgiana Lobonț a vorbit cu lacrimi în ochi despre băiețelul ei, Eduard Nicolas Ciciovan, și despre sacrificiile pe care le face pentru el. Artista a povestit câteva detalii despre parcursul fiului său în fotbal și despre eforturile din spatele succesului. Eduard va avea o deplasare și în Italia.

Georgiana Lobonț și fiul ei, Eduard Nicolas Ciciovan. Foto: Instagram

Cântăreața este extrem de mândră de fiul ei. Băiețelul în vârstă de aproape 9 ani face parte din echipa Ascensio Transilvania și se bucură de pe acum de succes. Georgiana Lobonț a vorbit cu lacrimi în ochi despre sacrificiile care există în spatele performanței.

Georgiana Lobonț, emoționată până la lacrimi de reușitele fiului său

Artista este extrem de mândră de fiul ei. Georgiana Lobonț consideră că a avea un copil este o binecuvântare și îi oferă toată atenția. De asemenea, recunoaște că băiețelului ei nu îi este ușor, având în vedere că, pe lângă școală, are multe antrenamente la fotbal.

„Nu știu cum sunteți voi, mămicilor, dar eu mereu plâng în asemenea momente. Copiii sunt cel mai de preț dar de la Dumnezeu pentru noi, părinții, pe acest pământ, iar reușitele lor ne umplu sufletele de o emoție unică, greu de explicat în cuvinte... Simți atâta bucurie pentru copilul tău, încât ai impresia că poți muta și munții din loc! Sunt tare mândră de el! Știu cât se antrenează, câte ore petrec pe teren după școală, zi de zi, obosiți, dar plini de entuziasm, dornici să evolueze, să-și depășească limitele și să fie cei mai buni!”, a mărturisit artista pentru libertatea.ro.

Sacrificiile din spatele succesului

În același timp, Georgiana Lobonț recunoaște că succesul nu vine oricum, ci cu sacrificii. Fiul ei își dedică timpul fotbalului, iar ea îi este alături necondiționat. Ea crede că băiețelul poate avea o carieră strălucită în acest sport.

„Sunt multe sacrificii în spatele acestor antrenamente, meciuri și turnee, iar asta o spun acum, după ce am văzut cu ochii mei ce implică și ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă de fotbal. Iar ei sunt încă la început de drum, dar știu că îi poate aștepta un viitor strălucit dacă vor continua tot așa!

Copiii noștri nu vin de la vreo echipă mare și nici nu au avut susținerea vreunui club important. Au început totul de la zero, cu multă muncă, ambiție și dorință de a reuși. Dar au avut și vor avea întotdeauna susținerea noastră, a părinților lor! Astăzi au demonstrat că munca lor dă roade și îi felicit din toată inima! Bravo, campionilor! Suntem mândri de voi”, a spus Georgiana Lobonț printre lacrimi, pentru sursa citată.

Cine susține financiar echipa

Deși echipa Ascensio Transilvania nu are nici un an de la înființare, copiii vor merge să joace în Italia. În perioada 26–28 martie 2027, generația 2017 a clubului urmează să participe la Monza International Cup, în Italia. Printre cluburile ale căror academii figurează pe afișul competiției se numără Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Inter Milano, Everton și Atalanta

Deplasarea va fi susținută financiar chiar de Georgiana Lobonț și de soțul ei, Rareș Ciciovan. Cei doi sprijină clubul cu bani pentru echipamente sportive, pentru a le da o șansă copiilor la o carieră în fotbal.

Georgiana Lobonț a pierdut o sarcină

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au împlinit 10 ani de căsnicie în martie 2026 și au peste 12 ani de relație. Au doi copii, pe Eduard, în vârstă de aproape 9 ani, și Irina, de 7 ani.

În 2023, Georgiana Lobonț a rămas gravidă cu cel de-al treilea copil, dar, din nefericire, sarcina s-a oprit din evoluție la șapte săptămâni. Atunci, a fost nevoită să recurgă la o mică intervenție. La începutul acestui an, artista a mărturisit că nu crede că va mai avea copil, însă nu se opune dacă se întâmplă să rămână gravidă.

„Momentan, nu cred... Dar nu pot să mă opun voinței Lui Dumnezeu. Dacă El va vrea ca noi să mai avem copii, îi vom primi cu inima și sufletul deschis. Ne lăsăm în voia Lui“, a spus cântăreața la un moment dat.