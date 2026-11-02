 Georgiana Lobonț, în lacrimi când vorbește despre fiul ei! Ce sacrificii face pentru ca băiețelul să ajungă fotbalist
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Georgiana Lobonț, în lacrimi când vorbește despre fiul ei! Ce sacrificii face pentru ca băiețelul să ajungă fotbalist

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Georgiana Lobonț a vorbit cu lacrimi în ochi despre băiețelul ei, Eduard Nicolas Ciciovan, și despre sacrificiile pe care le face pentru el. Artista a povestit câteva detalii despre parcursul fiului său în fotbal și despre eforturile din spatele succesului. Eduard va avea o deplasare și în Italia.

Georgiana Lobonț și fiul ei, Eduard Nicolas Ciciovan.
Georgiana Lobonț și fiul ei, Eduard Nicolas Ciciovan. Foto: Instagram

Cântăreața este extrem de mândră de fiul ei. Băiețelul în vârstă de aproape 9 ani face parte din echipa Ascensio Transilvania și se bucură de pe acum de succes. Georgiana Lobonț a vorbit cu lacrimi în ochi despre sacrificiile care există în spatele performanței.

Georgiana Lobonț, emoționată până la lacrimi de reușitele fiului său

Artista este extrem de mândră de fiul ei. Georgiana Lobonț consideră că a avea un copil este o binecuvântare și îi oferă toată atenția. De asemenea, recunoaște că băiețelului ei nu îi este ușor, având în vedere că, pe lângă școală, are multe antrenamente la fotbal.

„Nu știu cum sunteți voi, mămicilor, dar eu mereu plâng în asemenea momente. Copiii sunt cel mai de preț dar de la Dumnezeu pentru noi, părinții, pe acest pământ, iar reușitele lor ne umplu sufletele de o emoție unică, greu de explicat în cuvinte... Simți atâta bucurie pentru copilul tău, încât ai impresia că poți muta și munții din loc! Sunt tare mândră de el! Știu cât se antrenează, câte ore petrec pe teren după școală, zi de zi, obosiți, dar plini de entuziasm, dornici să evolueze, să-și depășească limitele și să fie cei mai buni!”, a mărturisit artista pentru libertatea.ro.

Sacrificiile din spatele succesului

În același timp, Georgiana Lobonț recunoaște că succesul nu vine oricum, ci cu sacrificii. Fiul ei își dedică timpul fotbalului, iar ea îi este alături necondiționat. Ea crede că băiețelul poate avea o carieră strălucită în acest sport.

„Sunt multe sacrificii în spatele acestor antrenamente, meciuri și turnee, iar asta o spun acum, după ce am văzut cu ochii mei ce implică și ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă de fotbal. Iar ei sunt încă la început de drum, dar știu că îi poate aștepta un viitor strălucit dacă vor continua tot așa!

Copiii noștri nu vin de la vreo echipă mare și nici nu au avut susținerea vreunui club important. Au început totul de la zero, cu multă muncă, ambiție și dorință de a reuși. Dar au avut și vor avea întotdeauna susținerea noastră, a părinților lor! Astăzi au demonstrat că munca lor dă roade și îi felicit din toată inima! Bravo, campionilor! Suntem mândri de voi”, a spus Georgiana Lobonț printre lacrimi, pentru sursa citată.

Cine susține financiar echipa

Deși echipa Ascensio Transilvania nu are nici un an de la înființare, copiii vor merge să joace în Italia. În perioada 26–28 martie 2027, generația 2017 a clubului urmează să participe la Monza International Cup, în Italia. Printre cluburile ale căror academii figurează pe afișul competiției se numără Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Inter Milano, Everton și Atalanta

Deplasarea va fi susținută financiar chiar de Georgiana Lobonț și de soțul ei, Rareș Ciciovan. Cei doi sprijină clubul cu bani pentru echipamente sportive, pentru a le da o șansă copiilor la o carieră în fotbal.

Georgiana Lobonț a pierdut o sarcină

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au împlinit 10 ani de căsnicie în martie 2026 și au peste 12 ani de relație. Au doi copii, pe Eduard, în vârstă de aproape 9 ani, și Irina, de 7 ani.

În 2023, Georgiana Lobonț a rămas gravidă cu cel de-al treilea copil, dar, din nefericire, sarcina s-a oprit din evoluție la șapte săptămâni. Atunci, a fost nevoită să recurgă la o mică intervenție. La începutul acestui an, artista a mărturisit că nu crede că va mai avea copil, însă nu se opune dacă se întâmplă să rămână gravidă.

„Momentan, nu cred... Dar nu pot să mă opun voinței Lui Dumnezeu. Dacă El va vrea ca noi să mai avem copii, îi vom primi cu inima și sufletul deschis. Ne lăsăm în voia Lui“, a spus cântăreața la un moment dat.

Ghid de cumpărături

banner Ilona brezoianu jpg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu rupe tăcerea despre „Te cunosc de undeva”. Ce s-a întâmplat după ce Pepe a dat bir cu fugiții? PrimeTime
Ramona Olaru, foto Instagram jpg
Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!” Vedete românești
image
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare adevarul.ro
image
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au schimbat peisajul adevarul.ro

Parteneri

image
Filip Stojilkovic, desființat în direct: „Ratează în draci! Un atacant de mare duzină, de Divizia B” www.fanatik.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
Scandal în plenul Camerei Deputaților între Dan Tanasă de la AUR și Cosma Botond de la UDMR: ”În România, cine susține orice altceva decât limba română este un trădător ordinar de țară” / „Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas” www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
Gigi Becali, mesaj direct pentru Andrei Nicolescu: „Să nu-i treacă prin cap asta!” www.fanatik.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
banner Edy Iorga
#Exclusiv Click!
7 ani fără Leo Iorga. Ultimele lui cuvinte pentru familie: „Tati vă iubește!” Și-a ales singur mormântul din Bellu, în anul morții Vedete românești
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz jpg
Marcel Ciolacu, prima reacție după zvonurile despre nunta cu Sorina Docuz: „Suntem împreună” Vedete românești
laurette (2) jpg
Laurette a făcut anunțul momentului. Când va putea merge din nou și cum se simte acum Vedete românești
Fulgy FOTO Facebook webp
Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor Vedete românești
Gabriela Cristea (1) jpg
Video„Nu mai răcesc toată iarna!” Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta care i-a smuls lacrimi Vedete românești
Ramona Olaru, foto Instagram jpg
Ramona Olaru, avertisment pentru Aris Eram în privința femeilor: „Să nu se îndrăgostească acum!” Vedete românești
image png
Toma Cuzin, posibilă condamnare cu executare. Specialist: „Riscul este real” Vedete românești
dave bautista jpg
VideoDave Bautista, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat pentru rolul din „God of War”! Cât a ajuns să cântărească Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net