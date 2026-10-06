Georgiana Lobonț regretă conflictul cu Vlăduța Lupău. De ce a crezut că i-a copiat colajul de melodii: „A fost ceva urât”

Georgiana Lobonț a revenit cu detalii despre scandalul care a afectat, la un moment dat, relația sa cu Vlăduța Lupău. Cele două artiste s-au cunoscut în urmă cu mulți ani și au fost apropiate, iar Vlăduța este chiar nașa copiilor Georgianei. Tocmai de aceea, tensiunile dintre ele au surprins multă lume.

Georgiana Lobonț regretă scandalul cu Vlăduța Lupău Foto: arhiva Click!

Totul a pornit de la un proiect muzical. Georgiana Lobonț a avut impresia că Vlăduța Lupău ar fi realizat un colaj asemănător cu al ei, după ce oamenii din echipele lor ar fi auzit materialele. Artista spune însă că astăzi privește lucrurile diferit și admite că este posibil ca totul să fi fost doar o coincidență.

De unde a pornit neînțelegerea dintre cele două artiste

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Georgiana Lobonț a fost întrebată dacă i s-a întâmplat vreodată să creadă că un alt artist i-a preluat o piesă.

Artista a explicat că nu a făcut niciodată public un astfel de reproș, deoarece consideră că muzica este, prin natura ei, o sursă de inspirație pentru artiști.

„Mi s-a părut, dar n-am zis nimic și nici n-o să zic niciodată, pentru că muzica de asta e făcută, să fie cântată, să fie o inspirație pentru oameni, și tot oamenii se numesc și artiștii, și compozitorii, producătorii, și, la rândul nostru, cu siguranță, și noi ne inspirăm de la alți artiști. La mine nu am primit de la nimeni nicio reclamație care să semene”.

Întrebată dacă situația a avut legătură cu Vlăduța Lupău, Georgiana a precizat că între cele două nu există melodii identice, ci doar un element comun într-un proiect muzical.

„Noi nu avem vreo melodie care să ne semene una cu cealaltă. Avem un colaj din melodiile generației de aur din manele. Primele două melodii din acel colaj sunt la fel și în colajul meu, și în colajul ei. Dar să iau eu melodia ei sau ea melodia mea, nu”.

Georgiana Lobonț spune că acum ar reacționa diferit

Artista a recunoscut că, în momentul în care a aflat de colajul Vlăduței Lupău, a fost deranjată și a avut impresia că ideea sa fusese preluată. Cu timpul, însă, a ajuns să privească situația cu mai multă detașare.

Potrivit Georgianei, este posibil ca aceiași muzicanți să fi lucrat cu ambele artiste și ca informațiile despre proiectul său să fi ajuns astfel și la echipa Vlăduței. Nu exclude însă varianta unei simple coincidențe.

„Au fost atunci niște discuții. Așa s-a întâmplat. Atunci a fost ceva urât. Așa am simțit pe moment și eu, și ea. Și eu nu știu, cel puțin la mine, dacă s-ar întâmpla acum la fel, eu nu aș mai reacționa cum am reacționat. N-aș mai zice nimic. Fiecare e pe drumul ei, fiecare are admiratorii ei, fiecare cântă într-un anumit fel. Dar atunci, cumva, am fost supărată, pentru că eu am înregistrat colajul. Mi-am dat tot sufletul, cu siguranță și ea”.

Georgiana Lobonț consideră că lucrurile ar fi putut porni de la persoane care au fost implicate în realizarea proiectului său și care au colaborat ulterior și cu Vlăduța Lupău.

„Doar că, probabil, în spate, anumiți muzicanți care au fost la mine, la colaj, la filmări, au fost și la ea. Ceva de genul, cred că s-a întâmplat și cineva a auzit sau așa, și eu am avut impresia că ea a făcut colajul după ce a auzit că eu fac. Așa am avut atunci impresia. Acuma, dacă stau să mă gândesc, erau șanse de 99, nu știu cât, să fie chiar coincidență, pentru că melodiile astea super cunoscute, pe care noi le-am cântat, sunt foarte ascultate la toate evenimentele”.

În prezent, Georgiana Lobonț spune că nu ar mai privi situația cu aceeași intensitate. După timpul trecut de la acel episod, artista pare să fi lăsat în urmă conflictul și să considere că fiecare dintre ele își urmează propriul drum muzical.