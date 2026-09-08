Tensiuni la Asia Express! De ce a răbufnit Maurice Munteanu: „Eu nu am chef să joc nimic”

Ediția de marți, 9 septembrie, a emisiunii „Asia Express” a venit cu noi provocări pentru cele nouă echipe, printre care se numără și cea formată din Maurice Munteanu și Connie Preda. Concurentul a oferit o reacție neașteptată după ce echipa sa a fost aleasă să joace pentru amuletă alături de un alt cuplu.

Valerie Lungu, Maurice Munteanu și Connie Preda. Foto: Antena1

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a fost cea care a anunțat ordinea în care echipele au ajuns la ea. Maurice Munteanu și Connie Preda au aflat că trebuie să joace alături de Valerie Lungu și Alex Gâlcă pentru amuletă.

„Eu nu am chef să joc nimic cu Valeria”

Vestea nu i-a picat prea bine lui Maurice Munteanu, care, fără nicio reținere, a mărturisit că nu își dorește să joace alături de Valeria Lungu.

„Adică noi trebuie să jucăm cu echipa asta? Avem o mică, mică, piccolissima problemă: eu nu am chef să joc nimic cu Valeria”, a spus Maurice Munteanu la „Asia Express”.

Deși Irina Fodor i-a anunțat că au cazarea asigurată, Maurice Munteanu nu a fost deloc confortabil cu ideea de a juca alături de Valerie Lungu.

„În primul rând, în seara aceasta aveți cazarea asigurată. În al doilea rând, eu vă ofer o atenție, de luat la cazare”, a spus Irina Fodor.

Chiar și în aceste condiții, Maurice Munteanu a mărturisit că nu este încântat de faptul că trebuie să împartă această experiență cu Valerie Lungu.

„Ok, nu căutăm cazare. Ok, nu stăm la hotel, dar ideea, simpla idee că noi va trebui să împărtășim experiența unui joc comun mă dezanimă în profunzimea ființei mele”, a mai spus Maurice Munteanu.

De unde au pornit tensiunile dintre Maurice Munteanu și Valeria Lungu?

Încă din prima ediție a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” s-a resimțit o tensiune între Maurice Munteanu și Valerie Lungu. Mai concret, după ce echipele lor au fost nevoite să împartă aceeași iurtă, Maurice Munteanu a aflat de la Connie Preda că Valerie Lungu s-a plâns în fața camerelor de filmat că nu s-a putut odihni din cauza sforăitului concurentului.

„Am ieșit din baie și Connie mi-a spus că primul lucru pe care distinsa Lungu Valerie l-a spus la cameră este că ea nu s-a putut odihni pentru că am sforăit. Vreau să-i transmit că am deviație severă de sept, doi, că poate și ea sforăie, dar nu știe”, a spus Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu: „E dovadă de răutate”

De asemenea, Maurice Munteanu consideră că declarația făcută de Valeria Lungu este o dovadă de răutate și a criticat-o pentru atitudinea pe care a avut-o.

„Ei, vezi, asta e dovada de răutate. Pentru că și eu puteam să spun la cameră că m-a deranjat extrem de tare faptul că vorbește întruna, că vorbește prost, că monopolizează ore baie pentru a-și face bucle în deșert. Mă enervează obraznicia. Atât mai spun pe subiectul ăsta. Stai potolită, să nu mă pornesc. Mă și sting repede, dar și pornirea poate fi nimicitoare”, a spus Maurice Munteanu.