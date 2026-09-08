 Maurice Munteanu, moment emoționant la „Asia Express”! Reacția lui în fața copiilor din Uzbekistan: „Unul din regretele mele supreme”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoMaurice Munteanu, moment emoționant la „Asia Express”! Reacția lui în fața copiilor din Uzbekistan: „Unul din regretele mele supreme”

#Asia Express
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un moment neașteptat și emoționant a avut loc în episodul 2 al sezonului 9 „Asia Express - Drumul Mătăsii”, difuzat pe 7 septembrie 2026. După o serie de misiuni dificile, concurenții au ajuns la o școală din Uzbekistan, unde au avut parte de o provocare specială.

Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci
Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci Foto: Facebook

În fața copiilor, Maurice Munteanu a lăsat deoparte competiția și s-a lăsat purtat de atmosfera creată de cei mici. Reacția lui a fost una surprinzătoare, iar la final concurentul a făcut și o mărturisire sinceră despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale.

După ce au negociat prin bazar și au reușit să procure toate rechizitele de pe lista primită, echipele au pornit spre următoarea destinație indicată de Irina Fodor.

Concurenții au ajuns la o școală din Uzbekistan, fără să știe că acolo îi așteaptă o probă care avea să le testeze nu doar memoria, ci și talentul actoricesc. Misiunea presupunea ca vedetele să mimeze diferite animale, astfel încât elevii să le poată ghici și spune denumirea în limba uzbekă.

Deși proba nu a fost deloc simplă, Maurice Munteanu a intrat rapid în joc. Înconjurat de copii, concurentul a mimat cu mult umor fiecare animal și s-a bucurat din plin de experiență.

Maurice Munteanu s-a transformat într-un copil printre copii

„Văzând copiii, care erau adorabili, am vrut să intru într-un joc din ăsta al copilăriei”, a spus Maurice.

Momentul petrecut alături de cei mici l-a emoționat profund, iar Maurice Munteanu a vorbit deschis despre sentimentele pe care le-a avut în timpul acestei experiențe.

După ce a interacționat cu elevii, Maurice Munteanu a făcut o declarație surprinzătoare și extrem de sinceră. Concurentul a recunoscut că prezența copiilor îl emoționează de fiecare dată și a vorbit despre unul dintre regretele sale.

„Poate am fost penibil, poate nu am fost, nici nu știu cum am fost. Pe mine copiii mă omoară, mă ucid. Este unul din regretele mele supreme că nu am copii”, a mai spus Maurice.

Momentul de la școala din Uzbekistan a scos la iveală o latură sensibilă a lui Maurice Munteanu, pe care telespectatorii nu au ocazia să o vadă prea des.

Misiunea de la școala din Uzbekistan le-a oferit concurenților o experiență cu totul diferită de provocările obișnuite de pe Drumul Mătăsii, punându-i pentru câteva momente în postura de profesori în fața unor copii adorabili.

Ghid de cumpărături

freytag1 jpeg
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea Fapt divers
FotoJet (33) jpg
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?” Vedete românești
image
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de gloanțele grănicerilor peste Dunăre adevarul.ro
image
Răzbunarea programatorilor concediați după o „transformare AI”: au creat un sistem capabil să înlocuiască CEO-ul adevarul.ro

Parteneri

image
„Domnișoara cu bikini”, răspuns pentru Gică Hagi după 12 ani! A fost șocată de afirmația „Regelui” www.fanatik.ro
image
Judeţul cu 124 de şcoli fără autorizaţie sanitară. 12 încă au toaletele în curte observatornews.ro
image
În Spania, autoritățile oferă gratuit un sat cu 12 case, cu o singură condiție. Pe aici trecea odată celebrul Camino Real a Castilla   www.antena3.ro
image
Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii” www.gandul.ro
image
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj as.ro
image
Ce avere are Alexandru Nazare. Ministrul se căsătorește cu o artistă de muzică populară playtech.ro
image
Ianis Hagi, transfer la Maccabi Tel Aviv?! Giovanni Becali dă ultimele detalii ale transferului surpriză www.fanatik.ro
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ.. www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Charles a făcut lumină în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Ce mesaj tranșant a avut okmagazine.ro
image
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
asia express facebook jpg
#Asia Express
Răsturnare spectaculoasă la „Asia Express”! Au ajuns primii la Irina Fodor, dar Jokerul a schimbat tot clasamentul. Cine a câștigat imunitatea mare PrimeTime
asia express cheloo facebook jpeg
#Asia Express
Cheloo, scandal la „Asia Express”. A refuzat proba și a răbufnit: „Mă respect ca bărbat” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
De ce nu a mai ajuns Loredana Chivu la lansarea Asia Express? Cum a scuzat-o Ana Maria Mocanu? PrimeTime
armina si andrei
#Insula iubirii
Armina, soția lui Marcel, pusă la zid după „Insula Iubirii”. Cum se apără: „Sunt cu totul altfel” PrimeTime
maria dumitru
#Survivor România
VideoMaria Dumitru, veste uriașă după Survivor! Este însărcinată, iar acum a aflat dacă va avea băiețel sau fetiță PrimeTime
ruxandra ion 0 jpeg
FotoRuxandra Ion pregătește un nou serial. Primele detalii despre „Inimă sub acoperire”: „Este cel mai dificil proiect” PrimeTime
Loredana Chivu și Anamaria Mocanu FOTO Facebook / Asia Express
#Asia Express
Ce și-a pus Loredana Chivu în valiză pentru „Asia Express”. Obiectul neașteptat pe care l-a luat cu ea în deșert PrimeTime
cheloo si mihai ban jpg
#Asia Express
Gest neașteptat făcut de Cheloo la „Asia Express”. A pierdut primul loc ca să ajute o echipă rivală PrimeTime
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază actualitate.net