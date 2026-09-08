Maurice Munteanu, moment emoționant la „Asia Express”! Reacția lui în fața copiilor din Uzbekistan: „Unul din regretele mele supreme”

Un moment neașteptat și emoționant a avut loc în episodul 2 al sezonului 9 „Asia Express - Drumul Mătăsii”, difuzat pe 7 septembrie 2026. După o serie de misiuni dificile, concurenții au ajuns la o școală din Uzbekistan, unde au avut parte de o provocare specială.

Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci Foto: Facebook

În fața copiilor, Maurice Munteanu a lăsat deoparte competiția și s-a lăsat purtat de atmosfera creată de cei mici. Reacția lui a fost una surprinzătoare, iar la final concurentul a făcut și o mărturisire sinceră despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale.

După ce au negociat prin bazar și au reușit să procure toate rechizitele de pe lista primită, echipele au pornit spre următoarea destinație indicată de Irina Fodor.

Concurenții au ajuns la o școală din Uzbekistan, fără să știe că acolo îi așteaptă o probă care avea să le testeze nu doar memoria, ci și talentul actoricesc. Misiunea presupunea ca vedetele să mimeze diferite animale, astfel încât elevii să le poată ghici și spune denumirea în limba uzbekă.

Deși proba nu a fost deloc simplă, Maurice Munteanu a intrat rapid în joc. Înconjurat de copii, concurentul a mimat cu mult umor fiecare animal și s-a bucurat din plin de experiență.

Maurice Munteanu s-a transformat într-un copil printre copii

„Văzând copiii, care erau adorabili, am vrut să intru într-un joc din ăsta al copilăriei”, a spus Maurice.

Momentul petrecut alături de cei mici l-a emoționat profund, iar Maurice Munteanu a vorbit deschis despre sentimentele pe care le-a avut în timpul acestei experiențe.

După ce a interacționat cu elevii, Maurice Munteanu a făcut o declarație surprinzătoare și extrem de sinceră. Concurentul a recunoscut că prezența copiilor îl emoționează de fiecare dată și a vorbit despre unul dintre regretele sale.

„Poate am fost penibil, poate nu am fost, nici nu știu cum am fost. Pe mine copiii mă omoară, mă ucid. Este unul din regretele mele supreme că nu am copii”, a mai spus Maurice.

Momentul de la școala din Uzbekistan a scos la iveală o latură sensibilă a lui Maurice Munteanu, pe care telespectatorii nu au ocazia să o vadă prea des.

Misiunea de la școala din Uzbekistan le-a oferit concurenților o experiență cu totul diferită de provocările obișnuite de pe Drumul Mătăsii, punându-i pentru câteva momente în postura de profesori în fața unor copii adorabili.