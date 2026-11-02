 Marcel Ciolacu ar fi renunțat la nunta cu Sorina Docuz după scandalul ținutelor de lux de la botezul copilului lui Alfred Simonis
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Marcel Ciolacu ar fi renunțat la nunta cu Sorina Docuz după scandalul ținutelor de lux de la botezul copilului lui Alfred Simonis

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Scandalul vestimentațiilor extravagante afișate de liderii social-democrați în weekend a declanșat un adevărat cutremur în viața personală a fostului prim-ministru.

Ce s-a ales de nunta lui Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz
Ce s-a ales de nunta lui Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz Foto: facebook/arhivă

Marcel Ciolacu, actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, a luat decizia de a amâna pe termen nedeterminat căsătoria cu partenera sa, Sorina Docuz, programată inițial pentru sfârșitul lunii noiembrie 2026. Informația, confirmată de politician pentru publicația G4Media, vine pe fondul unui val masiv de critici publice stârnit de opulența afișată la botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

„Rămânem în probe o perioadă”: cum a detonat haina de blană nunta din noiembrie

Valul de indignare din mediul online s-a concentrat direct asupra cuplului Ciolacu – Docuz, după ce partenera politicianului a fost filmată la petrecerea din Timișoara purtând o haină de blană.

Pe rețelele sociale au apărut speculații conform cărora piesa vestimentară ar fi fost confecționată din blană de șinșilă și ar fi valorat peste 10.000 de euro, stârnind acuzații de deconectare de la realitățile sociale ale țării.

Deși Marcel Ciolacu a intervenit public pentru a demonta evaluările apărute în spațiul public, susținând că obiectul vestimentar a fost cumpărat de fapt cu 500 de euro dintr-un bazar din Istanbul, tensiunea generată în jurul evenimentului a dus la blocarea planurilor de nuntă.

Într-o declarație scurtă acordată jurnaliștilor de la G4Media, fostul premier a confirmat renunțarea la ceremonia programată pentru luna în curs, punctând cu o replică tranșantă: „Rămânem în probe o perioadă”.

Sorin Grindeanu face pasul înapoi: scuze publice pentru opulența afișată în plină austeritate

Impactul negativ al imaginilor de la botezul din Timișoara a fost resimțit puternic la vârful Partidului Social Democrat. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să ofere explicații și a exprimat regrete oficiale cu privire la percepția lăsată de reuniunea de gală a colegilor săi:

Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România. Toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private. Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

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