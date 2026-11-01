Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz au atras atenția la petrecerea organizată în Timișoara, unde au ajuns împreună la botezul fiului lui Alfred Simonis. Pe lângă apariția lor, un alt detaliu remarcat a fost haina de blană purtată de aceasta, evaluată la o sumă impresionantă.

Cât costă haina de blană purtată de Sorina Docuz Foto: Facebook

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, mai tânǎrǎ cu 23 de ani decât fostul lider al PSD, au mers împreună la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, eveniment desfășurat sâmbătă seară, 31 octombrie 2026, la Timișoara.

Apariția celor doi a stârnit interes, însă și ținuta aleasă de Sorina Docuz a atras atenția. Piesa vestimentară din blană, cu un model alb-negru, seamănă cu un articol comercializat online la un preț de peste 14.000 de dolari.

Deși în spațiul public au apărut în repetate rânduri informații potrivit cărora Marcel Ciolacu și Sorina Docuz ar forma un cuplu, aceasta este una dintre aparițiile lor împreună într-un cadru public care a atras atenția.

La sosire, Sorina Docuz a ieșit în evidență și prin alegerea vestimentară. Aceasta a purtat o haină voluminoasă din blană cu aspect de chinchilla, în nuanțe de alb și negru, care i-a acoperit aproape complet rochia. O piesă asemănătoare este disponibilă pe site-urile de profil la prețul de aproximativ 14.450 de dolari, echivalentul a circa 12.500 de euro, potrivit Libertatea.

Lista invitaților la botezul fiului lui Alfred Simonis

Botezul a fost organizat pentru cel de-al treilea copil al lui Alfred Simonis, iar nașii micuțului au fost Sorin Grindeanu și soția sa.

La petrecerea de la Timișoara au fost prezente mai multe persoane din lumea politică, printre care Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, dar și miniștri și foști membri ai Guvernului. Invitații au avut parte și de momente muzicale susținute de Al Bano, Theo Rose și Damian Drăghici. Printre aparițiile care au atras atenția s-a numărat cea a lui Marcel Ciolacu, venit la eveniment alături de Sorina Docuz.