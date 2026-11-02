 Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prezent la botezul celui de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, fostul premier și fost lider PSD, Marcel Ciolacu, a oferit explicații detaliate cu privire la haina de blană îmbrăcată de partenera sa, Sorina Docuz.

De unde provine blana Sorinei Docuz și cât a plătit pentru ea
De unde provine blana Sorinei Docuz și cât a plătit pentru ea Foto: arhivă

Reacția actualului președinte al Consiliului Județean Buzău vine după ce în presă au apărut speculații conform cărora articolul vestimentar ar fi valorat o mică avere.

Marcel Ciolacu: „O presupunere nu ține loc de documentare”

Într-o declarație acordată duminică, 1 noiembrie, pentru Libertatea, Marcel Ciolacu a ținut să demonteze direct cifrele vehiculate în mediul online și în presă, trimițând redacției două fotografii pentru a-și proba spusele:

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 € și 15.000 € este o diferență de 14.500 €, iar o presupunere nu ține loc de documentare.”

La clarificările solicitate ulterior de jurnaliști, fostul prim-ministru a nuanțat modul în care a ajuns piesa în garderobă, precizând că tranzacția a fost efectuată fizic pe data de 7 august de către sora Sorinei Docuz, în magazinul de piele și blănuri din capitala Turciei.

Prima apariție filmată a cuplului la botezul de la Timișoara

Petrecerea la care au participat cei doi a fost organizată sâmbătă seară, 31 octombrie, reunind nume grele din eșalonul de vârf al PSD și miniștri din Guvern.

Botezul băiețelului lui Alfred Simonis l-a avut în rolul de naș de cununie spirituală pe Sorin Grindeanu, actualul președinte al Partidului Social Democrat. Atmosfera a fost întreținută de artiști consacrați, capul de afiș fiind legendarul cântăreț italian Al Bano, în vârstă de 83 de ani.

Evenimentul a marcat totodată și un moment pe plan personal pentru Marcel Ciolacu. Sosirea la brațul Sorinei Docuz a consemnat prima dată când fostul premier și partenera sa au fost filmați împreună de camerele de luat vederi într-un context public oficial.

Sursa Facebook

Ghid de cumpărături

image png
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant” Vedete internaționale
Ramona Păun
Reacția părinților Ramonei Păun când au aflat că vor deveni bunici. Cum se pregătește vedeta pentru venirea fetiței sale: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!” Vedete românești
image
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare adevarul.ro
image
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au schimbat peisajul adevarul.ro

Parteneri

image
Pancu și-a semnat sentința la Rapid! „Cariera lui s-a stins aici! Pleacă și dacă ia titlul” www.fanatik.ro
image
Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit observatornews.ro
image
O piatră folosită mulți ani la fundația unui hambar dintr-un sat din Cehia s-a dovedit a fi un obiect rar, vechi de peste 3.000 de ani www.antena3.ro
image
Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Când ninge în București, conform AccuWeather. Prognoza meteo pentru noiembrie, influențată de ciclonul care aduce o răcire bruscă în România playtech.ro
image
FIFA, decizie salvatoare pentru fotbalul românesc: „Suntem pe primul loc în lume!” www.fanatik.ro
image
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințul Harry și Meghan Markle sunt îndemnați să părăsească definitiv Regatul Unit: „Nu sunt doriți aici” okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
vedete foto Profimedia jpg
Inel de logodnă bântuit și vizită la Poarta Iadului. Vedetele ne împărtășesc propriile experiențe paranormale Vedete internaționale
Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorț
Codruța Filip l-a dat uitării pe Valentin Sanfira. Artista, pregătită să iubească din nou: „Sunt deschisă” Vedete românești
image png
Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant” Vedete internaționale
anca turcasiu si gabriel cotabita
FotoCe obicei avea Anca Țurcașiu de ziua lui Gabriel Cotabiță. Artistul ar fi împlinit 71 de ani Vedete românești
Babasha și Mălina
FotoBabasha și logodnica lui, Mălina, și-au creștinat băiețelul! Cum au apărut părinții micuțului Cairo Vedete românești
Oana Roman jpg
Oana Roman se pregătește să ajungă pe masa de operație. Ce intervenție medicală urmează să facă Vedete românești
Ramona Păun
Reacția părinților Ramonei Păun când au aflat că vor deveni bunici. Cum se pregătește vedeta pentru venirea fetiței sale: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!” Vedete românești
Mihai Albu, Elena Nechifor, foto Facebook jpg
Elena și Mihai Albu, poveste de dragoste cu un început neașteptat! Cine a făcut cererea în căsătorie: „Credea că e o glumă” Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net