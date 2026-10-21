Denisa Filcea, secretul imunității fiicei sale! Ce mănâncă Eva, fetița care nu a răcit niciodată în 4 ani

Denisa Filcea este una dintre prezențele active din mediul online, unde și-a construit o comunitate numeroasă de oameni care îi urmăresc atât viața personală, cât și activitatea profesională.

Denisa Filcea și Flick. Foto: Instagram

Pe plan sentimental, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Flick, cunoscut drept Domnul Rimă, împreună cu care are o fetiță, Eva.

Denisa despre Eva: „Nu a răcit niciodată până acum”

De curând, în cadrul unui interviu, Denisa Filcea a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a fiicei sale. Vedeta a mărturisit că Eva, care are peste patru ani, nu a răcit niciodată, în ciuda faptului că ambii părinți s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu episoade de răceală. În opinia mamei sale, alimentația, grija acordată copilului și echilibrul emoțional ar putea contribui la starea bună de sănătate a micuței.

„Eva are o imunitate foarte bună, mulțumesc lui Dumnezeu, nu a răcit niciodată până acum. Probabil și alimentația ajută, probabil grija pe care o avem față de ea, probabil... nu știu, echilibrul emoțional contează și el foarte mult, cred, nu știu, zic și eu, nu sunt medic. Dar are o imunitate bună, adică gândește-te că Eva are peste 4 ani, timp în care eu am fost răcită, soțul meu a fost răcit și ea nu a luat. Și nu e ca și cum am intrat în carantină când a fost vreunul dintre noi răcit”, a spus Denisa Filcea, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Ce alimente consumă fiica Denisei Filcea și a lui Flick

Soția lui Flick a explicat că nu îi oferă fiicei sale suplimente pentru imunitate, însă este atentă la alimentația acesteia. Fructele și legumele se numără printre alimentele pe care Eva le consumă frecvent, iar vedeta a dezvăluit că micuța apreciază inclusiv broccoli și supele bogate în legume.

„Nu îi dau suplimente. Dar, uite, mănâncă foarte multe fructe, legume, îi place să mănânce inclusiv broccoli, sunt atentă la lucrurile pe care le mănâncă, supe cu multe legume. Am auzit și eu asta și mă gândesc că poate și asta e”, a mai zis vedeta.

Denisa Filcea, despre schimbările din viața sa după mutarea la București

Denisa Filcea și Flick formează unul dintre cuplurile discrete din showbizul românesc. De-a lungul relației, cei doi și-au construit o familie, însă viața în doi a presupus și schimbări importante, mai ales pentru Denisa.

În urmă cu ceva timp, aceasta a vorbit despre experiența mutării de la Oradea la București, o decizie care a însemnat să lase în urmă o parte importantă din viața sa. Vedeta a recunoscut că adaptarea la ritmul agitat al Capitalei nu a fost ușoară, mai ales că a trebuit să se îndepărteze de familie, prieteni și de afacerile pe care le avea.

„Vin de la Oradea, un oraș foarte frumos, cu oameni foarte calzi, mentalitate diferită și un ritm al vieții diferit. Am aterizat aici, la București, unde totul este foarte agitat, foarte haotic”, a povestit Denisa Filcea în podcastul lui Teo Trandafir.

„Eu am lăsat acasă tot ce am însemnat eu ca om”

Vedeta a explicat că mutarea a reprezentat un nou început, fiind nevoită să își reorganizeze întreaga viață într-un oraș diferit, departe de oamenii și lucrurile care o defineau până atunci.

„Eu am lăsat acasă tot ce am însemnat eu ca om până în momentul mutării: familia, businessul, prietenii, tot ce mă definea. Am pus lacăt la tot și am venit la București să o iau de la zero, într-un alt context”, a mai explicat ea.