 Denisa Filcea, secretul imunității fiicei sale! Ce mănâncă Eva, fetița care nu a răcit niciodată în 4 ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Denisa Filcea, secretul imunității fiicei sale! Ce mănâncă Eva, fetița care nu a răcit niciodată în 4 ani

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Denisa Filcea este una dintre prezențele active din mediul online, unde și-a construit o comunitate numeroasă de oameni care îi urmăresc atât viața personală, cât și activitatea profesională. 

Denisa Filcea și Flick.
Denisa Filcea și Flick. Foto: Instagram

Pe plan sentimental, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Flick, cunoscut drept Domnul Rimă, împreună cu care are o fetiță, Eva.

Denisa despre Eva: „Nu a răcit niciodată până acum”

De curând, în cadrul unui interviu, Denisa Filcea a făcut dezvăluiri despre starea de sănătate a fiicei sale. Vedeta a mărturisit că Eva, care are peste patru ani, nu a răcit niciodată, în ciuda faptului că ambii părinți s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu episoade de răceală. În opinia mamei sale, alimentația, grija acordată copilului și echilibrul emoțional ar putea contribui la starea bună de sănătate a micuței.

„Eva are o imunitate foarte bună, mulțumesc lui Dumnezeu, nu a răcit niciodată până acum. Probabil și alimentația ajută, probabil grija pe care o avem față de ea, probabil... nu știu, echilibrul emoțional contează și el foarte mult, cred, nu știu, zic și eu, nu sunt medic. Dar are o imunitate bună, adică gândește-te că Eva are peste 4 ani, timp în care eu am fost răcită, soțul meu a fost răcit și ea nu a luat. Și nu e ca și cum am intrat în carantină când a fost vreunul dintre noi răcit”, a spus Denisa Filcea, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Ce alimente consumă fiica Denisei Filcea și a lui Flick

Soția lui Flick a explicat că nu îi oferă fiicei sale suplimente pentru imunitate, însă este atentă la alimentația acesteia. Fructele și legumele se numără printre alimentele pe care Eva le consumă frecvent, iar vedeta a dezvăluit că micuța apreciază inclusiv broccoli și supele bogate în legume.

„Nu îi dau suplimente. Dar, uite, mănâncă foarte multe fructe, legume, îi place să mănânce inclusiv broccoli, sunt atentă la lucrurile pe care le mănâncă, supe cu multe legume. Am auzit și eu asta și mă gândesc că poate și asta e”, a mai zis vedeta.

Denisa Filcea, despre schimbările din viața sa după mutarea la București

Denisa Filcea și Flick formează unul dintre cuplurile discrete din showbizul românesc. De-a lungul relației, cei doi și-au construit o familie, însă viața în doi a presupus și schimbări importante, mai ales pentru Denisa.

În urmă cu ceva timp, aceasta a vorbit despre experiența mutării de la Oradea la București, o decizie care a însemnat să lase în urmă o parte importantă din viața sa. Vedeta a recunoscut că adaptarea la ritmul agitat al Capitalei nu a fost ușoară, mai ales că a trebuit să se îndepărteze de familie, prieteni și de afacerile pe care le avea.

Vin de la Oradea, un oraș foarte frumos, cu oameni foarte calzi, mentalitate diferită și un ritm al vieții diferit. Am aterizat aici, la București, unde totul este foarte agitat, foarte haotic”, a povestit Denisa Filcea în podcastul lui Teo Trandafir. 

„Eu am lăsat acasă tot ce am însemnat eu ca om”

Vedeta a explicat că mutarea a reprezentat un nou început, fiind nevoită să își reorganizeze întreaga viață într-un oraș diferit, departe de oamenii și lucrurile care o defineau până atunci.

„Eu am lăsat acasă tot ce am însemnat eu ca om până în momentul mutării: familia, businessul, prietenii, tot ce mă definea. Am pus lacăt la tot și am venit la București să o iau de la zero, într-un alt context”, a mai explicat ea.

Ghid de cumpărături

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu jpg
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă Vedete românești
banner bucatar sorin bontea jpg
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef Vedete românești
image
Vești pentru pensionarii militari: indexarea ar putea fi mai mare decât la civili. Ce spune ministrul Muncii despre vârsta de pensionare adevarul.ro
image
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură teribilă pentru Denis Drăguș chiar înainte de FCSB – Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
24 de români morți după ce au căzut de pe trotinetă. Cazul lui Denis, mort la 13 ani, după 3 săptămâni de comă observatornews.ro
image
Ce ar însemna impozitul la valoarea de piață. Economist: "Taxa pe o casă în București ar putea ajunge la 12.000 de euro pe an" www.antena3.ro
image
Elena Udrea comentează dezvăluirea Gândul despre like-urile ”fantomă” de pe pagina fostului premier Ilie Bolojan: ”Sunt boții, fără discuție” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” as.ro
image
Ce este START Reforma Administrativă și cine ar putea fi avantajat. Cum se vor putea uni localitățile din România playtech.ro
image
Dumitru Dragomir știe de ce prietenul „Pescobar” s-a băgat sponsor la Steaua: „E băiat deștept!” www.fanatik.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Will & Kate, gest menit să ”le dea peste nas” lui Harry și Meghan? Alegerea lor dinaintea dineului pare a fi o lecție pentru Ducii de Sussex okmagazine.ro
image
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
banner natalia guberna jpg
#Exclusiv Click!
Rețeta de Halloween a Nataliei Guberna. Cum prepară rapid plăcinta cu dovleac și ingredientul „misterios”: „Din belșug!” Vedete românești
gabriela cristea
Obiceiul la care a renunțat Gabriela Cristea de când a plecat din televiziune: „Deja mi se pare că exagerez” Vedete românești
banner larisa iordache jpg
Larisa Iordache, sinceră despre provocările vieții de mamă! Cum s-a schimbat relația cu soțul ei după venirea pe lume a fiicei lor Vedete românești
Georgiana Lobonț jpg
Georgiana Lobonț, în război cu fanii! Disputa neașteptată care s-a mutat direct la tribunal: „Ne duceți cu preșul” Vedete românești
banner bucatar sorin bontea jpg
Alimentul care nu lipsește niciodată din frigiderul lui Sorin Bontea! Cine gătește, de fapt, în familia juratului MasterChef Vedete românești
Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu jpg
Ce regret o apasă pe Cristina Șișcanu. Mesajul emoționant transmis de vedetă: „Mi-a spus ceva ce mi-a rămas în suflet“ Vedete românești
banner mihai albu jpg
#Exclusiv Click!
E periculos să stăm sub tocul ușii în caz de cutremur? Sfaturile arhitectului Mihai Albu care ne pot salva viața: „Pregătiți trusa de urgență!” Vedete românești
Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu jpg
Andreea Marin, un nou început după despărțirea de Adrian Brâncoveanu? Ce a dezvăluit despre viața amoroasă Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net