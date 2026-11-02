Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”
Prezent la botezul celui de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, fostul premier și fost lider PSD, Marcel Ciolacu, a oferit explicații detaliate cu privire la haina de blană îmbrăcată de partenera sa, Sorina Docuz.
Reacția actualului președinte al Consiliului Județean Buzău vine după ce în presă au apărut speculații conform cărora articolul vestimentar ar fi valorat o mică avere.
Marcel Ciolacu: „O presupunere nu ține loc de documentare”
Într-o declarație acordată duminică, 1 noiembrie, pentru Libertatea, Marcel Ciolacu a ținut să demonteze direct cifrele vehiculate în mediul online și în presă, trimițând redacției două fotografii pentru a-și proba spusele:
„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 € și 15.000 € este o diferență de 14.500 €, iar o presupunere nu ține loc de documentare.”
La clarificările solicitate ulterior de jurnaliști, fostul prim-ministru a nuanțat modul în care a ajuns piesa în garderobă, precizând că tranzacția a fost efectuată fizic pe data de 7 august de către sora Sorinei Docuz, în magazinul de piele și blănuri din capitala Turciei.
Prima apariție filmată a cuplului la botezul de la Timișoara
Petrecerea la care au participat cei doi a fost organizată sâmbătă seară, 31 octombrie, reunind nume grele din eșalonul de vârf al PSD și miniștri din Guvern.
Botezul băiețelului lui Alfred Simonis l-a avut în rolul de naș de cununie spirituală pe Sorin Grindeanu, actualul președinte al Partidului Social Democrat. Atmosfera a fost întreținută de artiști consacrați, capul de afiș fiind legendarul cântăreț italian Al Bano, în vârstă de 83 de ani.
Evenimentul a marcat totodată și un moment pe plan personal pentru Marcel Ciolacu. Sosirea la brațul Sorinei Docuz a consemnat prima dată când fostul premier și partenera sa au fost filmați împreună de camerele de luat vederi într-un context public oficial.