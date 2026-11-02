Marcel Ciolacu, adevărul despre blana Sorinei Docuz. Cât a costat și de unde a fost cumpărată, de fapt: „O presupunere nu ține loc de documentare”

Prezent la botezul celui de-al treilea fiu al președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, fostul premier și fost lider PSD, Marcel Ciolacu, a oferit explicații detaliate cu privire la haina de blană îmbrăcată de partenera sa, Sorina Docuz.

De unde provine blana Sorinei Docuz și cât a plătit pentru ea Foto: arhivă

Reacția actualului președinte al Consiliului Județean Buzău vine după ce în presă au apărut speculații conform cărora articolul vestimentar ar fi valorat o mică avere.

Marcel Ciolacu: „O presupunere nu ține loc de documentare”

Într-o declarație acordată duminică, 1 noiembrie, pentru Libertatea, Marcel Ciolacu a ținut să demonteze direct cifrele vehiculate în mediul online și în presă, trimițând redacției două fotografii pentru a-și proba spusele:

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €. Am cumpărat-o din Istanbul, de la BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar. Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 € și 15.000 € este o diferență de 14.500 €, iar o presupunere nu ține loc de documentare.”

La clarificările solicitate ulterior de jurnaliști, fostul prim-ministru a nuanțat modul în care a ajuns piesa în garderobă, precizând că tranzacția a fost efectuată fizic pe data de 7 august de către sora Sorinei Docuz, în magazinul de piele și blănuri din capitala Turciei.

Prima apariție filmată a cuplului la botezul de la Timișoara

Petrecerea la care au participat cei doi a fost organizată sâmbătă seară, 31 octombrie, reunind nume grele din eșalonul de vârf al PSD și miniștri din Guvern.

Botezul băiețelului lui Alfred Simonis l-a avut în rolul de naș de cununie spirituală pe Sorin Grindeanu, actualul președinte al Partidului Social Democrat. Atmosfera a fost întreținută de artiști consacrați, capul de afiș fiind legendarul cântăreț italian Al Bano, în vârstă de 83 de ani.

Evenimentul a marcat totodată și un moment pe plan personal pentru Marcel Ciolacu. Sosirea la brațul Sorinei Docuz a consemnat prima dată când fostul premier și partenera sa au fost filmați împreună de camerele de luat vederi într-un context public oficial.

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