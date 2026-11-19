Elena Cârstea trece prin momente dificile după ce problemele de sănătate s-au agravat la scurt timp de la revenirea în România. Artista a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală, unde medicii au diagnosticat-o cu o infecție pulmonară, apărută în urma unei gripe. Cântăreața a oferit primele declarații de pe patul de spital și a vorbit despre starea în care se află.

Elena Cârstea, primele declarații după ce a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca. Foto: arhiva

Elena Cârstea, diagnosticată cu infecție pulmonară după o gripă. Cum se simte artista

Revenirea Elenei Cârstea în România nu a decurs așa cum își planificase. Artista, stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, a început să se confrunte cu probleme respiratorii, iar simptomele s-au intensificat până când a fost nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit declarațiilor oferite pentru WOWbiz.ro, cântăreața a dezvoltat o infecție pulmonară în urma unei gripe. În prezent, aceasta urmează un tratament și se află sub supravegherea personalului medical de la Spitalul Floreasca.

Elena Cârstea a confirmat că nu se simte încă bine și că recuperarea va necesita câteva zile. Artista a dezvăluit că are dificultăți inclusiv atunci când încearcă să vorbească.

„Am venit în România cu treabă, dar acum nu sunt chiar bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Sunt pe tratament, oamenii au avut grijă de mine aici, la spital, și o să fie bine, dar o să dureze câteva zile. Acum vorbesc foarte greu”, a declarat Elena Cârstea, pentru sursa citată.

Cristian Faur, vești despre starea de sănătate a cântăreței: „Este mai bine”

Printre persoanele care au ținut legătura cu artista în această perioadă se numără și Cristian Faur. Acesta a povestit, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, că a discutat cu Elena Cârstea prin apel video și că a observat semne încurajatoare în ceea ce privește starea ei.

Un detaliu aparent banal l-a făcut să privească situația cu mai mult optimism: artista a început să se intereseze din nou de machiaj și de felul în care arată. „Am vorbit în această dimineață pe video cu Elena Cârstea și mă bucur să vă spun că este mai bine. Am un indiciu că lucrurile merg în direcția bună pentru că m-a rugat s-o sun pe Gina Stroian să îi aducă niște farduri și pieptănul. Când Elena Cârstea începe să se preocupe de machiaj și coafură, eu zic că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Cristian Faur, despre starea de sănătate a prietenei sale.

Cum a ajuns Elena Cârstea la spital. Problemele respiratorii i-au îngrijorat pe apropiați

Cristian Faur a oferit și detalii despre zilele care au precedat internarea cântăreței. Elena Cârstea venise din America pentru a rezolva câteva lucruri în România, iar cei doi aveau în plan să lucreze împreună la o piesă muzicală.

Potrivit acestuia, artista se confrunta deja cu o tuse puternică și obosea foarte repede. Deși apropiații au crezut inițial că este vorba despre o viroză, evoluția simptomelor a ridicat semne de întrebare.

Cristian Faur a povestit că problemele respiratorii s-au accentuat, iar situația a devenit cu atât mai îngrijorătoare după ce nivelul de oxigen din sângele artistei a coborât la o valoare foarte scăzută.

„Pentru cei ce nu știu ce s-a întâmplat, Elena a venit din America pentru câteva treburi pe care le avea de rezolvat în România și ne-am gândit să profităm de ocazie ca să înregistrăm o piesă împreună. De două zile învăța linia melodică și așteptam să-i treacă presupusa viroză ca să intrăm în studio.

Alaltăieri eram acasă la Gina Stroian și povesteam, râdeam, făceam planuri, dar Elena tușea foarte tare și foarte adânc. Știam că are probleme cu respirația, observam că obosea foarte repede și probabil că zborul intercontinental foarte lung a fost foarte obositor pentru plămânii ei și cred că asta a complicat lucrurile. Starea i s-a agravat și a ajuns la spital cu saturația oxigenului cu puțin peste 80%. Vă dați seama că ne-a cam speriat”, a mai explicat Cristian Faur.

În prezent, Elena Cârstea urmează tratamentul prescris de medici, iar primele vești transmise de apropiați sunt încurajatoare. Recuperarea artistei va mai necesita însă câteva zile.