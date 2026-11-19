Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, se pregătește de cea mai intensă perioadă din an. Acesta a dezvăluit faptul că nu reușește să fie de Crăciun alături de familie, dar, cu toate acestea, nu ratează împodobitul bradului.

Fuego. Foto: Instagram

„Împodobește, mamă, bradul” se aude din casele românilor în fiecare an. Deși nu reușește să țină tradiția din cauza concertelor, Fuego nu ratează acest ritual. Artistul a dezvăluit când împodobeste el bradul.

Când împodobește Fuego bradul de Crăciun

Artistul urmează să cutreiere țara pentru a susține spectacole, astfel că urmează o perioadă extrem de încărcată. Acesta va pleca într-un turneu începând cu finalul lunii noiembrie și până la sfârșitul acestui an. Are evenimente programate inclusiv de Revelion, așa că sărbătorile alături de familie îi cam lipsesc, a spus artistul pentru spynews.ro.

Din acest motiv, el nu reușește să împodobească bradul așa cum spune tradiția. Tot el a recunoscut că, anul trecut, a făcut acest ritual tocmai după Revelion, atunci când majoritatea românilor se pregătesc să strângă bradul. Dacă mulți îl despodobesc după Sfântul Ion, el spune că s-a bucurat de brad până pe data de 1 februarie.

„Să-ți zic când am împodobit bradul anul trecut, de fapt anul acesta. L-am împodobit pe 1 ianuarie, când am ajuns acasă, și l-am ținut până pe 1 februarie. În Republica Moldova, sărbătorile se țin și după ritualul vechi: e Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile, Sfântul Ion și e o bucurie în momentul în care ești acasă, liber. Luna ianuarie e luna în care artiștii se odihnesc, iar atunci e o bucurie să stau și eu acasă și să privesc bradul în casa mea, că în decembrie n-am cum”, a dezvăluit Fuego pentru sursa citată.

Artistul sărbătorește mai târziu Crăciunul

Din cauza concertelor programate pe toată perioada lunii decembrie, în special în preajma Crăciunului, Fugeo a mărturisit că în familia lui lucrurile stau ceva mai diferit. Cei dragi îl așteaptă acasă abia în luna ianuarie.

Tot atunci, el se pune la masă alături de cei dragi. Perioada 2-15 ianuarie este rezervată familiei și apropiaților, și abia atunci se pune cu ei la masă și se bucură de atmosfera de sărbătoare.

„Familia mea, de pe 2 ianuarie până pe 10-15 ianuarie, mă așteaptă să sărbătorim Crăciunul împreună, pentru că niciodată nu am avut timp să sărbătorim Crăciunul pe 24-25 decembrie”, ne-a mai zis artistul.

Concerte cu săli pline în străinătate

Fuego nu este chemat doar în România să cânte, ci și în străinătate. La Chișinău a avut două concerte, cu sălile pline. Aproape 5.000 de oameni au cumpărat bilete pentru a-i vedea show-ul. Artistul ne-a dezvăluit în exclusivitate că și-a pregătit momentele cu mult timp înainte, iar înaintarea în vârstă se simte de la an la an.

„Am fost copleșit de emoții și de toată această dragoste! Se vede că am mai îmbătrânit! Deși a fost un efort teribil, la propriu, am reușit să duc, slavă Domnului, vocal și emoțional aceste seri, care au fost muncite luni de zile înainte, care au fost minuțios organizate și au fost adevărate regaluri muzicale și vizuale pentru public!

Sigur că nu a fost perfect, dar am pus suflet și am arătat de ce iubesc scena și de ce merit cumva să fiu acolo! Sunt onorat că sălile au fost pline, că am putut face momente unice și că am sărbătorit acești ani în mijlocul publicului pe care-l iubesc și care mă iubește! Vă mulțumesc pentru tot ce sunt!”, ne-a spus Paul Surugiu – Fuego, special pentru Click!