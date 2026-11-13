Fuego, maraton de concerte sold out la București și Chișinău. Ce a dezvăluit artistul: „Se vede că am mai îmbătrânit!”

Nu mai era neapărat cazul, dar iată că artistul Paul Surugiu Fuego a demonstrat din nou tuturor de ce este forță, de ce este unul dintre cei mai iubiți artiști ai țării, care poate face producții impresionante, cu săli pline!

1/9 banner paul surugiu fuego jpg Foto: click.ro

Acesta a avut săptămâna trecută cele 3 concerte aniversare – 50 – susținute cu ocazia împlinirii celor 50 de ani de viață și a celor 35 de ani de activitate artistică! Toate trei, atât cel de la București, de pe 4 noiembrie 2026, cât și cele două de la Chișinău, pe 7 și 8 noiembrie 2026, au fost sold out și au avut tematici diferite, scene diferite, invitați diferiți. Practic o săptămână de producții gigant diferite, realizate de un artist independent, în două țări diferite.

Seara de la București, de pe 4 noiembrie, a fost magică, cu momente unice, cu start spectaculos, cu lasere, cu baloane supradimensionate care au inundat sala, confetti și cei 50 de dansatori de la cele mai mari două ansambluri folclorice din România, care au dansat muzică pop – Ansamblul ”Cindrelul – Junii Sibiului” și Ansamblul Național ”Transilvania”.

Momente spectaculoase cu artiști de top

Ulterior au fost numai momente unice, de la fum care a inundat scena, până la momente vizuale poetice, grafică la ultimele standarde, scenotehnică, efecte de lumini, fluturi zburători și desigur, toată partea din față a scenei plină de flori naturale aparte, de la orhidee la crini imperiali! Peste 100 de artiști s-au perindat pe scenă și au făcut ca seara să fie unică, iar asta se va vedea de sărbători la TVR 2, pe 26 decembrie 2026, în a doua zi de Crăciun, la prânz!

Spectaculoase au fost și momentele realizate în duet cu invitatele sale speciale – Andra, Paula Seling, Mioara Velicu, Adriana Trandafir, Simona Florescu și Ioana Dichiseanu Artene și Gabriel Nebunu! Toți i-au fost aproape și au făcut ca cele patru ore de show să treacă pe nerăsuflate pentru cele 4000 de suflete care l-au aplaudat, trecând de la momente emoționante, la dans, energie, show și cele mai iubite și mai cunoscute șlagăre ale sale, fix cum s-a întâmplat și la Chișinău.

Finalul a fost unul emoționant, cu o declarație sinceră făcută publicului, cu privire la nemurirea muzicii și a sufletului său artistic, care a ridicat publicul în picioare.

Surpriza a fost apariția Iulianei Tudor, care l-a felicitat și i-a oferit o distincție de onoare din partea Televiziunii Române, pentru performanțele sale de acolo din ultimii 9 ani, unde prezintă la TVR 2, show-ul ”Drag de România mea!”. Mai mult, ei ne-au anunțat în premieră că vor realiza Revelionul TVR 70 împreună, în noaptea dintre ani, cu mari surprize și nume de aur!

„Am pus suflet și am arătat de ce iubesc scena"

La Chișinău, cele două concerte, unul de muzică pop și unul de folclor, au fost de asemenea de succes, cu sălile full, aproape 5000 de oameni în ambele seri. Efortul a fost unul supra-omenesc, pentru că a cântat live și a dansat și a făcut spectacol unic peste 3 ore în ambele seri. Pe lângă invitații din Basarabia, la Chișinău a ajuns și Paula Seling, ca surpriză a lui Paul pentru publicul său, dar și artistele Sava Negrean Brudașcu și Matilda Pascal Cojocărița în seara de folclor!

„Am fost copleșit de emoții și de toată această dragoste! Se vede că am mai îmbătrânit! Deși a fost un efort teribil, la propriu, am reușit să duc, slavă Domnului, vocal și emoțional aceste seri, care au fost muncite luni de zile înainte, care au fost minuțios organizate și au fost adevărate regaluri muzicale și vizuale pentru public!

Sigur că nu a fost perfect, dar am pus suflet și am arătat de ce iubesc scena și de ce merit cumva să fiu acolo! Sunt onorat că sălile au fost pline, că am putut face momente unice și că am sărbătorit acești ani în mijlocul publicului pe care-l iubesc și care mă iubește! Vă mulțumesc pentru tot ce sunt!”, ne-a spus Paul Surugiu – Fuego, special pentru Click!