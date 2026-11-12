Fuego, mesaj emoționant de ziua bunicii sale! Cum arată femeia care a împlinit 91 de ani: „Este o binecuvântare”

Fuego trăiește o bucurie aparte în aceste zile! Bunica artistului, pe care o alintă cu multă dragoste Bubulina, a împlinit frumoasa vârstă de 91 de ani. Cu această ocazie, cântărețul i-a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre legătura specială pe care o au și despre lecțiile importante pe care le-a învățat de la ea.

Fuego. Foto: Arhiva Click!

Fuego: „Viața nu i-a fost simplă, dar a depășit fiecare provocare”

Artistul nu a lăsat să treacă o asemenea zi fără să marcheze momentul în mediul online. Acesta a mărturisit cât de recunoscător este că bunica sa este încă alături de familie, că se bucură de sănătate și că poate să îi audă vocea ori de câte ori o sună.

„Azi este ziua Bubulinei mele! Spun asta cu atâta bucurie, pentru că o pot suna și pot să îi aud vocea! Împlinește 91 de ani și este o binecuvântare pentru noi, cei din jurul ei! Viața nu i-a fost simplă, dar a depășit fiecare provocare cu fruntea sus și cu un drag nespus de oameni! De ea n-ai cum să nu te îndrăgostești atunci când o cunoști!”

Ce spune Fuego despre bunica sa, la împlinirea vârstei de 91 de ani

Din mesajul publicat reiese cât de mult înseamnă Bubulina pentru artist. Fuego a povestit că femeia se bucură de atenția celor dragi și că este nerăbdătoare să citească urările primite cu ocazia aniversării. Cântărețul a vorbit și despre exemplul pe care bunica sa i l-a oferit de-a lungul timpului.

„E tare fericită azi, pentru că am felicitat-o eu încă de ieri, pentru că va citi toate mesajele voastre, pentru că mama îi este aproape, pentru că e sănătoasă și plină de vitalitate! Iar eu am învățat de la ea cum să mă bucur de fiecare zi pe care o primesc! La mulți ani, buni! Iubiți-vă și voi bunicii, cei care încă îi mai aveți!”

Fuego, mărturisiri emoționante despre mama sa

În urmă cu ceva timp, cântărețul povestea cât de mult înseamnă mama lui și dezvăluia că între ei există o relație specială, presărată cu glume, amintiri și multă afecțiune. Artistul a vorbit și despre sacrificiile pe care aceasta le-a făcut pentru cariera lui, dar și despre dorința de a o avea aproape cât mai mult timp.

„Mama este bucuria mea continuă! În continuare îmi place să o tachinez, ca în copilărie, să râdem împreună și să ne aducem aminte de tata și de cei dragi nouă, din vremuri apuse. Mama e un om hazliu și ține la glumă! Mai mult decât atât, are și ea propriile ei poante și ne distrăm permanent! Sunt fericit că o am, la fel ca și pe Bubulina, care a împlinit 90 de ani! Prin ele, viața are sens și împlinirile sunt duble! Mama este cea care a luptat ca eu să ajung artist și este cea care mi-a insuflat dragostea nebună pentru muzica ușoară românească, făcând sacrificii enorme! Îi mulțumesc că este și, deși știu că e o dorință egoistă, vreau să o am alături cât mai mult! Iubiți-vă mamele!”, a transmis artistul pe rețelele de socializare.