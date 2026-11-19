Actrița dublu laureată cu Oscar Hilary Swank a vorbit deschis despre sarcina cu cel de-al treilea copil la vârsta de 52 de ani, răspunzând comentariilor și prejudecăților legate de maternitatea la o vârstă mai înaintată.

Hilary Swank. Foto: Instagram

Invitată marți, 17 noiembrie, în emisiunea britanică This Morning, alături de prezentatorii Ben Shephard și Cat Deeley, vedeta din Yellowjackets a subliniat că a devenit tot mai obișnuit ca femeile să devină mame mai târziu în viață.

„E timpul să ne adaptăm la vremuri”

În timpul discuției, Cat Deeley și-a amintit cum a fost etichetată drept „mamă geriatrică” atunci când l-a născut pe fiul ei cel mic, James, la 42 de ani. Hilary Swank a reacționat prompt, punctând că opțiunile femeilor s-au schimbat.

„Știu, e timpul să ne adaptăm la vremuri. Lumea a evoluat atât de mult, oamenii trăiesc mult mai mult, iar tot mai multe femei aleg să aștepte până mai târziu. Devine un lucru destul de normal să ai copii la o vârstă mai înaintată”, a explicat Swank.

O sarcină mai ușoară decât cea cu gemenii

Actrița, care mai are doi copii gemeni în vârstă de 3 ani, Aya și Ohm, împreună cu soțul ei, Philip Schneider, a mărturisit că de data aceasta sarcina i se pare „mult mai ușoară”. Când a fost însărcinată cu gemenii, a lucrat până la trei săptămâni în al treilea trimestru, având zile de filmare de 18 ore. Swank s-a declarat recunoscătoare că poate îmbina cariera cu viața de familie

„Mă simt atât de binecuvântată să fiu actriță, povestitoare și mamă... Cariera mea a fost cu adevărat un copil al meu căruia am vrut să mă dedic, fără distrageri, iar acum le am pe amândouă. Mă simt atât de binecuvântată, sunt atât de recunoscătoare”, a mai declarat actrița.

Potrivit actriței, gemenii Aya și Ohm abia așteaptă venirea pe lume a frățiorului sau surorii lor, programată în jurul Crăciunului, întrebând-o aproape în fiecare dimineață dacă a venit deja sărbătoarea.

„Sunt atât de încântați de acest bebeluș, încât tot întreabă: «Când vine bebelușul? Când vine bebelușul?» Și eu le spun: «De Crăciun». Și se trezesc aproape în fiecare dimineață spunând: «E deja Crăciun?». Sunt super încântați. Adică, deocamdată, vom vedea ce se va întâmpla când va veni bebelușul”, a spus Swank.

Hilary Swank a răspuns la critici

Actrița anunțase că este însărcinată pe 14 octombrie, printr-un clip video postat pe Instagram, în care dansa alături de familie .Actrița a atras atenția că femeile primesc mult mai multe critici atunci când devin mame mai târziu, în timp ce bărbații care devin tați la vârste foarte înaintate nu sunt judecați la fel de societate.

Swank a amintit și o discuție cu o femeie care îi spunea că este „prea în vârstă” și că nu va mai fi prin preajmă când copiii vor crește, invocând pierderea tatălui ei la 20 si un pic de ani. Actrița, al cărei tată a murit când era mai tânără, a răspuns că, din perspectiva ei, a fi adus pe lume și a te bucura de acea persoană dragă este de neprețuit în comparație cu a nu exista deloc.