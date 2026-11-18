Ruxandra Luca a avut parte de o experiență neașteptată în timp ce își căuta câteva haine într-un centru comercial. Prezentatoarea TV a povestit, într-o postare publicată pe Facebook, cum o angajată a unui magazin a însoțit-o cu multă atenție în timpul sesiunii de cumpărături și i-a făcut numeroase complimente. Convinsă că femeia o apreciază în mod deosebit, vedeta aștepta cu nerăbdare să afle ce avea aceasta să-i spună. Finalul a fost însă cu totul diferit de ceea ce își imaginase.

Ruxandra Luca, pățanie amuzantă în mall Foto: arhiva Click!

Totul s-a petrecut înainte ca prezentatoarea să își ia copiii de la școală. Ruxandra Luca a intrat într-un mall pentru a căuta câteva articole vestimentare, unde a întâlnit o angajată foarte amabilă, care a ajutat-o să aleagă mai multe ținute.

Complimentele primite au făcut-o să creadă că femeia o simpatizează în mod special. Aceasta îi recomanda haine, îi spunea că îi stau foarte bine și revenea constant la cabina în care se schimba, chiar dacă și alte cliente îi solicitau ajutorul.

Pe măsură ce timpul trecea, Ruxandra a început să aibă impresia că angajata dorește să îi transmită ceva important. Prezentatoarea a povestit întreaga întâmplare cu umor, descriind cum aștepta momentul în care femeia urma să-i facă o mărturisire specială.

După mai multe zâmbete și complimente, angajata a decis, în cele din urmă, să îi spună ce avea pe suflet. Doar că mărturisirea nu era deloc cea la care se aștepta Ruxandra Luca.

„Azi, înainte să iau copiii de la școală, mă opresc în mall, să caut câteva chestii de îmbrăcat. Dau peste o angajată mega drăguță, care îmi tot recomandă haine. Eu, încântată, mă pun pe probat.

Replica angajatei a lăsat-o fără cuvinte

O văd foarte interesată, foarte implicată și deduc că mă place. Pe mine în mod deosebit, că așa o mai întrebau și clientele din cabinele alăturate una, alta, dar termina repede cu ele și tot la mine revenea. Chiar mă gândeam, ce-o vedea la mine femeia asta, de e numai prin preajma mea și numai cu complimente, că vai, ce bine-mi stă cu orice pun pe mine, că sunt suplă și alea, alea, de mă vedeam și eu mai gazelă decât eram.

Iar un zâmbet, iar un compliment, iar o ținută care-mi venea turnată. Și o simțeam, prieteni, o simțeam ca vrea să-mi zică ceva. Ceva mare. Ceva frumos. Ceva care să mă dea pe spate. Simțeam că-i stă pe limbă și așteptam să se întâmple.

Îmi aruncă o ultima privire, îi întorc un zâmbet și… în sfârșit… scoate ce avea pe suflet:

-Și mama mea se îmbracă la fel. Tare îmi aminiți de ea.

Am leșinat. În sinea mea, căci în realitate am continuat să mă țin pe picioare, am mai scos un zâmbet constipat, am tras perdeaua cabinei de probă, m-am schimbat în hainele în care venisem și-am plecat către copiii mei adevărați”, a povestit Ruxandra Luca pe pagina sa de Facebook.

Întreaga întâmplare a fost relatată într-o notă autoironică, iar finalul a transformat o sesiune obișnuită de cumpărături într-un episod de care prezentatoarea își va aminti, cu siguranță, cu zâmbetul pe buze.