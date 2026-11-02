Ce a învățat-o Stela Popescu pe Raluca Guslicov? Primul sfat pe care i l-a dat când a călcat în cabina de la teatru! Ce i-a spus Cristina Stamate la divorț?

Actriță a Teatrului „Constantin Tănase”, Raluca Guslicov își amintește și acum cu drag ce sfaturi prețioase i-au dat regretatele ei colege, marile actrițe Stela Popescu, Cristina Stamate și Paula Rădulescu la început de drum. Raluca se pregătește pentru spectacole chiar în aceeași cabină unde au stat și fostele mari glorii ale teatrului românesc.



1/8 Raluca Guslicov și Stela Popescu au fost colege la Teatrul Constantin Tănase Foto: Facebook

Raluca Guslicov (50 de ani) este actriță la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din anul 1994, de când era studentă în anul I și a debutat în spectacolul „Academia Savoy”.

Ea joacă pe această scenă de 32 de ani și a primit sfaturi importante de la mai toate numele grele precum Stela Popescu sau Cristina Stamate. Acum, Raluca se pregătește chiar în cabinele regretatelor actrițe a căror amintire a rămas vie printre colegi.

„Acum structura cabinelor s-a schimbat, dar cumva suntem în acelasi loc unde stateau Cristina Stamate, Stela Popescu, Paula Rădulescu.

Sunt recunoscătoare că am avut plăcerea și onoarea să le cunosc și să învăț de la fiecare dintre ele. Paula Rădulescu m-a dus prima dată la o sală de fițe și m-am apucat consistent de sport dedicat.

Cristina Stamate mi-a spus, pe lângă multe altele, atunci când voiam să divorțez și o intrebam expunând motive pro și contra, dacă da sau nu: <<Raluca, atunci când va fi să fie vei ști fără sa mai întrebi pe nimeni>>.

De la Stela Popescu am învățat că, la Revistă, și când ești rău tot amabil trebuie să fii! Așa că, în viață e ca la spectacol: multe artificii și grandoare, dar și multă muncă și sacrificii”, ne-a spus actrița.

Stela Popescu și Alexandru Arșinel, un cuplu de actori de neuitat Foto: Facebook

„Stela ne-a sfătuit să ne prezentăm onorabil”

Stela Popescu i-a fost foarte apropiată. Marea actriță i-a dat sfaturi legate de actorie, dar și de viață.

„Cabinele la teatru s-au modificat un pic, adică dintr-una s-au făcut două. Acum în cabina unde stătea Stela suntem o parte din actrițe. Dar, în ultimii ani, ea stătea în cabina de la parter, special amenajată, alături de Cristina Stamate și Paula Rădulescu. Știu că, de fiecare dată când aveam ocazia să facem poze, îmi spunea că avem timp și uite că n-am mai avut.

Stela Popescu a fost o actriță extraordinară, mai ales prin faptul că se adapta vremurilor și asta a cucerit ani la rând.

Avem un spectacol la teatru, care încă se mai joacă și are doar cântăreț invitat, ca vedetă, la final, altfel doar noi <<aripa tânăra>>premiera în 2017 ( Lasă supărarea-n hol) și, la vizionarea de dinainte de premieră, ea a stat în sală, după care ne-a chemat pe fiecare și ne-a dat o părere. Ne-a sfătuit, așa încât să ne prezentăm onorabil, dar și să simțim că avem <<un spate>>, că suntem susținuți, cel puțin asta mi-a insuflat mie.

Știți că de multe ori nu îți aduci aminte vorbele, ci doar felul în care te-ai simțit. Iar sfatul, pe care îl țin minte și care m-a urmărit în viața profesională, a fost când repetam un monolog din repertoriul ei și eu proaspăt ieșită de pe băncile facultății credeam că a da totul în interpretare e cheia, dar nu, echilibrul este și asta m-a învățat: <<Raluca, la Revistă și când ești rea, tu trebuie să fii drăguță!>>A fost, este și va rămâne o mare actriță și pentru totdeauna, în inima mea! Respect!”, a povestit Raluca Guslicov, în exclusivitate pentru Click!

Renumita actriță Stela Popescu a murit în noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani. Ea a decedat la locuinţa sa din Capitală, fiind găsită căzută în casă de o rudă, în urma unui accident vascular cerebral masiv.