Viața sentimentală a Carminei Vârciu pare să fi luat o turnură neașteptată. Fiica lui Liviu Vârciu a lăsat în urmă povestea de iubire cu fostul partener și pare pregătită să acorde o nouă șansă dragostei. O fotografie publicată recent în mediul online, în care apare în brațele unui bărbat, a atras atenția urmăritorilor, mai ales după mesajul sugestiv care a însoțit imaginea.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, iubește din nou Foto: arhiva Click!

Carmina Vârciu, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, pare să fi început un nou capitol în viața sentimentală. La scurt timp după despărțirea de fostul partener, tânăra a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare în brațele unui bărbat misterios. Mesajul care însoțește imaginea lasă să se înțeleagă că și-a găsit din nou fericirea în dragoste.

Carmina a ales să nu dezvăluie identitatea bărbatului alături de care apare în fotografie, însă cuvintele publicate în dreptul imaginii sugerează că între cei doi există o relație.

„«Se întâmplă când te aștepți mai puțin» nu a fost o minciună”, a scris fiica lui Liviu Vârciu pe rețelele sociale.

Înainte de această apariție, tânăra a format un cuplu cu creatorul de conținut Iustin. Relația lor nu a durat însă mult, iar fostul partener a fost surprins ulterior în compania Vivianei Sposub, fosta prezentatoare TV.

Carmina Vârciu, reacție după comentariile despre aspectul fizic

Foto: TikTok

Pe lângă noutățile din viața sentimentală, fiica artistului a avut parte recent și de comentarii răutăcioase în mediul online. Mai mulți urmăritori au criticat-o pentru presupusa creștere în greutate, iar Carmina a decis să le răspundă printr-un videoclip publicat pe Instagram.

Tânăra a explicat că, de fapt, a slăbit și a vorbit despre efectul pe care astfel de remarci îl pot avea asupra unei persoane.

„Eu vreau să vă spun că atunci când ești pe cameră, la televizor sau în online, unii oameni tind să pară mai mari decât sunt în viața reală. Eu nu m-am îngrășat, am slăbit, fraților, neironic, am slăbit. Că nu mai pot cu subiectul ăsta, nu mai am răbdare.

Am slăbit, nu am abdomenul perfect în momentul de față. V-am zis că sunt așa cum sunt, dar am un corp sănătos și o minte sănătoasă, dar mintea nu o să mai fie atât de sănătoasă dacă o să mă bateți la cap cu chestiile astea”, a spus Carmina Vârciu, pe Instagram.