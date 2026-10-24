Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”

După o vară plină de provocări și muncă intensă în Statele Unite ale Americii, Carmina Vârciu a revenit pe pământ românesc.

Fiica lui Liviu Vârciu s-a întors din America, dar a avut parte de o surpriză neplăcută Foto: Instagram

Tânăra creatoare de conținut, extrem de apreciată și urmărită pe rețelele de socializare, a ales să trăiască experiența americană pe parcursul lunilor de vacanță, la fel ca mulți alți studenți. Întoarcerea spre casă nu a fost însă una liniștită, drumul fiind marcat de un incident neplăcut în timpul escalei din Turcia, pe care fiica lui Liviu Vârciu l-a documentat pas cu pas pentru comunitatea sa din mediul online.

Incident neașteptat la escala din Istanbul: bagajele rătăcite și ore de panică

Drumul de întoarcere către România i-a testat Carminei răbdarea chiar pe ultima sută de metri. Ajunsă în tranzit pe aeroportul internațional din Istanbul, tânăra a descoperit că bagajele sale nu au mai ajuns la destinație, fiind pierdute pe traseul de transfer al aeronavelor.

Starea de tensiune a atins cote maxime, însă după eforturi susținute și discuții purtate cu personalul aeroportuar, situația a fost deblocată în cele din urmă.

„Uitați-vă la mine, supărare de gradu' un miliard, că bagajele mele s-au pierdut în Istanbul. Dar ce credeți? Le-am recuperat cu chiu, cu vai”, a relatat Carmina Vârciu direct pe contul său de TikTok.

Mărturisiri sincere despre lunile de muncă în SUA: oboseală extremă și vizite la spital

Dincolo de incidentul din aeroport, experiența trăită în America a reprezentat pentru fiica artistului o adevărată școală a vieții. Carmina a vorbit deschis despre momentele critice din lunile de vară, recunoscând că traiul și munca peste Ocean nu au însemnat doar distracție, ci și epuizare copleșitoare și probleme medicale care au trimis-o pe mâna doctorilor.

Trăgând o linie de final peste întreaga călătorie, tânăra a transmis un mesaj plin de maturitate despre felul în care aceste încercări au transformat-o:

„Parcă ieri eram în avion, pregătită să merg spre America, fără să știu câte lucruri aveam să trăiesc și câte avea să însemne experiența asta pentru mine. O perioadă care a trecut mult prea repede, dar în care am simțit atât de multe lucruri. Nu a fost totul perfect. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot. Zile grele, oboseală, vizite chiar și la spital. La final, toate astea m-au învățat ceva: că sunt mult mai puternică decât credeam. America mi-a oferit amintiri pe care o să le port mereu în suflet.”