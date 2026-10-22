 Un pod spectaculos de peste 12 kilometri, construit de un consorțiu chinez. Va fi finalizat în 2031
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Un pod spectaculos de peste 12 kilometri, construit de un consorțiu chinez. Va fi finalizat în 2031

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Un pod spectaculos cu o lungime de peste 12 kilometri va urma să fie construit în Brazilia, de către un consorțiu de firme din China. Atunci când va fi terminat, acesta va fi cel mai mare pod hobanat din America Latină.

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Foto: Dissing+Weitling

Podul Salvador-Itaparica urmează să fie construit în nord-estul Braziliei de către un consorțiu de firme din China și ar trebui să fie finalizat tocmai în anul 2031. Guvernul statului Bahia a inițiat o colaborare strategică cu un consorțiu format din companiile chineze China Communications Construction Company (CCCC) și China Railway Construction Corporation (CRCC).

Potrivit South China Morning Post, aceasta este una dintre cele mai mari investiții chineze făcute vreodată în America de Sud și beneficiază și de sprijin din partea guvernului federal brazilian.

Podul va avea o lungime de peste 12 kilometri

Atunci când va fi finalizat, acest pod va lega orașul Salvador de Insula Itaparica, iar întreaga structură va avea o lungime de 12,4 kilometri. Practic, acesta va fi cel mai lung pod hobanat peste ape din întreaga Americă Latină.

Podul face parte dintr-o conexiune rutieră de aproximativ 46 de kilometri și va permite șoferilor să traverseze Golful Tuturor Sfinților. În prezent, călătoria cu feribotul durează aproximativ o oră, iar după ce podul va fi finalizat, șoferii vor putea traversa golful în doar 15 minute.

Va fi finalizat în 2031

Noul pod nu numai că va face transportul mai ușor pentru șoferii particulari, ci și pentru camioanele care transportă marfă. Traseele camioanelor se vor scurta cu aproximativ 200 de kilometri datorită podului.

Deschiderea principală a podului va fi de 682 de metri, iar pe sub structură vor putea trece feriboturi, nave de croazieră, cargoboturi și platforme petroliere. Podurile hobanate au structuri pe care se circulă susținute de cabluri de oțel care sunt conectate direct și oblic la piloni verticali uriași.

Acest stil de pod permite ridicarea șoselei la înălțimi uimitoare, lucru care dă posibilitatea navelor să treacă în continuare pe sub pod.

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