Motivul pentru camerele de hotel au un fotoliu cu fața spre pat. Are un scop foarte practic

Este un detaliu la care mulți oameni nici nu se gândesc, dar care poate fi observat în aproape orice cameră de hotel în care am intra. Este vorba despre prezența unui fotoliu așezat, aproape întotdeauna, cu fața spre pat.

Este un scaun prezent în toate camerele de hotel Foto: Pexels

Camerele de hotel sunt amenajate în așa fel încât să ofere un acces cât mai facil oaspeților la orice fel de detaliu care le va fi necesar pe durata șederii. Indiferent de cât de mică este camera, ea trebuie să permită odihna, dar și desfășurarea unor activități simple, cum ar fi lucrul la laptop sau cititul.

Din acest motiv, amenajarea camerelor nu ține cont numai de detalii estetice ci și de practicitate. Zona de odihnă este amenajată în jurul patului, iar aici se află noptiere, prize, lămpi iar în camerele mai mari putem găsi un birou, un scaun, un fotoliu sau chiar și o măsuță.

Ce rol are fotoliul din camera de hotel

Zona de depozitare este adesea în apropierea intrării, iar atunci când vine vorba despre iluminat, este important să existe și surse secundare de lumină pentru citit sau lucru. Practic, mobilierul este așezat în așa fel încât să poată ajuta oaspeții să desfășoare orice fel de activitate doresc.

Atunci când vine vorba despre fotoliul de lângă pat, acesta permite oaspeților să citească, să servească o gustare sau să lucreze pe laptop. Astfel, ei nu vor fi nevoiți să stea pe pat, ci au la dispoziție un spațiu confortabil chiar lângă acesta.

Camera are un aspect mai ordonat

Un alt motiv pentru care camerele de hotel au adesea un fotoliu în fața patului ține de folosirea cât mai eficientă a spațiului. În cele mai multe camere, fotoliul este așezat lângă o fereastră sau într-un colț, cu fața spre zona centrală a camerei.

Acest lucru înseamnă că fotoliul poate fi amplasat și folosit fără să încurce nicio altă activitate din cameră. Iar, cum patul este piesa principală de mobilier din punct de vedere vizual, faptul că fotoliul este orientat către acesta oferă camerei un aspect ordonat.