 Secretul nordicilor pentru case călduroase la -30 de grade celsius. Ce metodă folosesc de sute de ani
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Secretul nordicilor pentru case călduroase la -30 de grade celsius. Ce metodă folosesc de sute de ani

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Indiferent de cât de reci sunt iernile din țările nordice, în interiorul caselor rămâne mereu o temperatură plăcută. Iar acest lucru depinde în totalitate de izolație și de retenția cât mai bună a căldurii.

Nordicii mențin mereu temperaturi calde în case
Nordicii mențin mereu temperaturi calde în case Foto: IStock

Chiar dacă temperaturile din exteriorul caselor pot coborî până la -30 de grade Celsius, lucrurile stau cu totul altfel în spațiile interioare. În țările scandinave, atmosfera plăcută din casă nu ține numai de temperatura la care este setată centrala, ci și de cât de bine poate reține căldura casa, potrivit Blic.

Pentru a menține o temperatură cât mai plăcută în case, casele din țările nordice au izolații cât mai bune cu putință și previn curenții de aer. În plus, sunt folosite materiale care rețin căldura iar chiar și detalii aparent banale, cum ar fi perdelele și covoarele, pot fi de ajutor.

Trucurile folosite în țările nordice

De exemplu, perdelele mai groase pot reduce senzația de frig de lângă fereastră, în timp ce covoarele ne ajută să creăm un spațiu mai confortabil în interiorul camerelor. De asemenea, localnicii au grijă să deschidă perdelele și jaluzelele în timpul zilei, pentru a lăsa lumina solară să pătrundă în cameră.

Cu toate acestea, este important să avem în vedere faptul că perdelele nu trebuie să acopere caloriferul, pentru a nu bloca căldura. La fel de important pentru nordici este să înlocuiască garniturile uzate de la geamuri, deoarece aerul rece poate pătrunde prin fisurile acestora.

Camerele vor fi mai calde ca oricând

În casele tradiționale scandinave încă se mai pot găsi sobe mari, din piatră sau cărămidă, care acumulează o cantitate mare de căldură în timpul arderii, iar apoi o eliberează treptat după ce focul este oprit.

În plus, unele dintre aceste metode pot fi puse în practică și în România! Ușile și ferestrele trebuie verificate bine, iar garniturile uzate vor trebui înlocuite. Lumina solară trebuie lăsată să pătrundă în casă pe timpul zilei iar pe podelele reci se pot așeza covoare.

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