 Monica Anghel, mesaj emoționant de ziua mamei sale! Cum arăta Puica Anghel în tinerețe. Fotografia de colecție publicată de artistă
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Monica Anghel, mesaj emoționant de ziua mamei sale! Cum arăta Puica Anghel în tinerețe. Fotografia de colecție publicată de artistă

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Puica Anghel, mama Monicăi Anghel, și-a sărbătorit ziua de naștere, iar fiica sa nu a lăsat să treacă acest moment special fără să-i transmită câteva cuvinte emoționante. Artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din copilărie, în care apare alături de cea care i-a dat viață, însoțită de un mesaj plin de dragoste și recunoștință.

Monica Anghel, mesaj emoționant de ziua mamei sale
Monica Anghel, mesaj emoționant de ziua mamei sale Foto: Arhiva Click!

Monica Anghel se bucură de o carieră de succes în muzică și se mândrește cu o familie frumoasă, de care este foarte apropiată. Artista are o relație specială cu părinții săi, Puica și Puiu Anghel, cei care au crescut-o și au îndrumat-o încă din primii ani de viață.

Monica Anghel: „Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat”

Cu ocazia aniversării mamei sale, cântăreața a ales să împărtășească cu urmăritorii o amintire dragă din copilărie. Fotografia în care apare alături de Puica Anghel a fost însoțită de un mesaj prin care i-a mulțumit pentru educația primită, pentru sprijinul necondiționat și pentru exemplul pe care i l-a oferit în viață.

„La mulți ani, mama!

Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat, pentru felul în care m-ai crescut și m-ai educat, pentru că ai fost mereu lângă mine. Îți mai mulțumesc pentru că, prin felul în care m-ai crescut, m-ai învățat și pe mine să fiu mamă!

Te ador, mama!”, a transmis Monica Anghel pe rețelele de socializare.

Cine i-a descoperit Monicăi Anghel pasiunea pentru muzică

Puica Anghel a observat încă de la o vârstă fragedă înclinația artistică a fiicei sale și a încurajat-o să-și urmeze talentul. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, mama artistei a povestit cum și-a dat seama că Monica are o legătură specială cu muzica și cum a decis să o înscrie la cursuri.

Totul s-a întâmplat pe când Monica avea doar trei ani. Un moment aparent obișnuit, în care a auzit-o cântând, a convins-o pe mama sa că fiica ei ar putea avea un viitor în acest domeniu.

„Când s-a hotărât Monica să-și facă o carieră în muzică? Păi nu, când mi-am dorit eu! Era un serial, «Heidi». Într-o zi de primăvară, am auzit-o cântând. Avea 3 ani și atunci am simțit că asta o să facă. Și am dat-o la cursuri. I-a plăcut, n-a zis nu. Are în sânge chestia asta. De mică i-a plăcut. Cum e copilul... desenează de mic sau face balet, gimnastică... De mic îi vezi calitățile unui copil”, a povestit Puica Anghel.

Ce fel de copil era Monica Anghel. Boacăna care a rămas în amintirea mamei sale

Dincolo de talentul muzical pe care l-a demonstrat încă din copilărie, Monica Anghel era și un copil plin de energie, care nu se ferea de năzbâtii. Mama artistei și-a amintit cu amuzament de câteva dintre poznele fiicei sale și a povestit un episod care a rămas memorabil pentru ea.

Puica Anghel a dezvăluit că Monica avea obiceiul să facă tot felul de boacăne, iar una dintre ele a avut legătură cu un chec pregătit de o prietenă de familie. 

„Cred că orice mamă își descrie copilul la superlativ. Monica... e un copil minunat, mai rar așa un copil. Monica făcea multe boacăne în copilărie. Ce-mi amintesc? Prietena mea a stat o săptămână la mine, pentru că avea casa în renovare, și a făcut un chec. Monica a golit checul în interior. Când prietena mea a tăiat checul, a văzut că era gol. În general... Monica mă întreba mereu dacă o las la prietene, cât poate să stea sau dacă are voie. Iar eu preferam să vină cu toată lumea la mine acasă. Nu-mi amintesc să o fi pedepsit”, a mai declarat mama artistei pentru WOWbiz.ro.

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