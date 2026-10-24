Imagine rară cu fratele Monicăi Anghel! Alexandru a fost la un pas de căsătorie cu Jojo

Alexandru Anghel, fratele îndrăgitei artiste Monica Anghel, a primit o urare emoționantă din partea surorii sale, cu ocazia zilei de naștere. Artista a vorbit cu multă dragoste despre fratele ei și despre relația specială pe care o au, dezvăluind publicului o parte din sentimentele pe care i le poartă.

Alexandru Anghel a fost logodit cu Jojo. Foto: Facebook

Monica Anghel, mesaj plin de iubire pentru fratele său

Cu ocazia aniversării lui Alexandru Anghel, Monica Anghel a publicat un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința pentru legătura pe care o au. Artista a vorbit despre relația lor apropiată, bazată pe respect, admirație și sinceritate, și i-a transmis fratelui său cele mai frumoase gânduri.

„Astăzi este ziua ta, iubitul și prețiosul meu frate!

Știi deja că sunt recunoscătoare că ești al meu, că sunt mai mult decât fericită că avem o relație mai mult decât armonioasă, bună și frumoasă, care se bazează pe respect, admirație și sinceritate!

Îți mulțumesc pentru că îmi ești în fiecare zi și îți doresc să îți împlinești toate gândurile bune și mărețe, pentru că meriți din plin!

Mă înclin cu iubire și prețuire, fratele meu adorat!”

Cine este Alexandru Anghel, fratele Monicăi Anghel

Alexandru Anghel, fratele îndrăgitei artiste Monica Anghel, are o viață profesională activă, fiind pasionat de artă și muzică.

Pe plan personal, acesta a atras atenția publicului în urma relației pe care a avut-o cu actrița Jojo, alături de care a trăit o poveste de dragoste intens mediatizată în anii 2000. Cei doi au fost logodiți și au fost aproape de căsătorie, însă relația lor s-a încheiat în 2005.

Cu toate acestea, Monica Anghel și fosta iubită a fratelui său au păstrat o relație bună. Artista a vorbit cu apreciere despre cei doi și despre felul în care se potriveau.

„Le stătea foarte bine împreună”, spunea Monica Anghel.

Cu ce se ocupă Alexandru Anghel

Pe plan profesional, fratele Monicăi Anghel și-a construit un drum în lumea artistică. Acesta este cunoscut pentru tablourile pe care le pictează și pe care le expune, atât pentru colecționari, cât și în cadrul unor proiecte dedicate artei. Printre acestea se numără și „Grădina Șevaletelor” din București, un spațiu dedicat activităților artistice pentru copii și adulți.

Pe lângă pictură, Alexandru Anghel este pasionat și de muzică. Și-a descoperit această latură artistică într-un club de karaoke, iar ulterior a urcat pe scenă alături de mai mulți artiști. De asemenea, a avut ocazia să cânte alături de sora sa, Monica Anghel, cu care a participat la emisiunea „Te cunosc de undeva!”.

Alexandru Anghel este căsătorit și are trei fete

Dincolo de activitatea sa profesională, Alexandru Anghel este un familist convins. Acesta este căsătorit cu Raluca Petrică, fostă dansatoare în echipele emisiunii „Surprize, surprize”, iar împreună au trei fetițe.

Astfel, fratele Monicăi Anghel îmbină pasiunea pentru artă și muzică cu viața de familie, bucurându-se de rolul de soț și tată.