Un nou episod în scandalul familiei Beckham! Ce fotografie a șters Brooklyn. „Chiar nu vede ce se întâmplă? Ea îl desconsideră enorm”

Brooklyn Beckham a șters de pe Instagram o fotografie în care Damian Hurley, fiul actriței Elizabeth Hurley, apare cu brațul în jurul taliei soției sale, Nicola Peltz. Gestul vine după ce internauții au făcut numeroase comentarii ironice la adresa lui Brooklyn, sugerând că acesta părea să fie „a treia roată” în propria căsnicie.

Foto: Instagram

Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani, și soția sa, actrița Nicola Peltz, de 31 de ani, au participat la o petrecere de Halloween organizată în Los Angeles. Cei doi au ales costume inspirate de personaje celebre: Brooklyn s-a deghizat în Superman, iar Nicola a optat pentru Catwoman.

La eveniment a fost prezent și Damian Hurley, fiul actriței Elizabeth Hurley, în vârstă de 24 de ani. Acesta a atras atenția prin ținuta sa complet neagră, din piele, cu fermoarul deschis până în zona taliei.

După petrecere, Brooklyn a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la eveniment, inclusiv imagini alături de soția sa și una în care Damian apare cu brațul în jurul taliei Nicolei.

Însă fotografia respectivă a dispărut de pe profilul său la doar câteva ore de la publicare, după ce Brooklyn a fost asaltat de comentarii ironice din partea urmăritorilor.

Comentariile care l-au pus într-o situație stânjenitoare

Foto: Instagram

Internauții au remarcat imediat apropierea dintre Nicola și Damian, iar unii au considerat că limbajul corporal al celor doi spune mai mult decât ar fi vrut Brooklyn să arate.

„Fotografia asta este extrem de stânjenitoare. Fata aceea se înclină mai mult spre celălalt bărbat decât spre propriul soț. Limbajul corpului arată clar că nu pare atât de atrasă de soțul ei. Ce păcat!”, a comentat un utilizator.

Un alt internaut a observat dispariția imaginii de pe contul lui Brooklyn: „Doamne, a șters fotografia cu Damian! Brooklyn, ce faci, omule? Ești totuși un Beckham!”.

Un alt comentariu a făcut referire directă la costumul purtat de acesta: „Eu credeam că Superman era cel care făcea figurație și rămăsese în plus!”.

Nici alte reacții nu au fost mai blânde. „Mi-e milă de Brooklyn. Chiar nu vede ce se întâmplă? Ea îl desconsideră enorm. Brooklyn, poți găsi pe cineva mult mai potrivit pentru tine”, a scris un urmăritor.

Un alt utilizator a remarcat aparenta apropiere dintre Nicola și Damian: „Deci ea este soția lui, dar nu numai că s-a îmbrăcat într-un stil care pare coordonat cu celălalt bărbat, ci în fotografie îl îmbrățișează pe el, nu pe propriul soț. Cam ciudat!”.

„Să-și pună brațul în jurul altui bărbat chiar în fața ta, în timp ce tu stai lângă ea? Așa ceva nu este în regulă”, a adăugat un alt comentator.

Damian Hurley nu a șters fotografia în care apare alături de Nicola Peltz, aceasta fiind în continuare disponibilă pe contul său de socializare. Și postarea lui a atras comentarii similare din partea internauților surprinși de apropierea celor doi.

Nicola Peltz, acuzată că a copiat una dintre ținutele celebre ale Victoriei Beckham

Foto: Instagram

Controversa de Halloween nu s-a oprit aici. Nicola Peltz a fost acuzată și că ar fi recreat unul dintre cele mai cunoscute look-uri purtate de soacra sa, Victoria Beckham, în perioada în care făcea parte din trupa Spice Girls.

Victoria, cunoscută atunci sub porecla Posh Spice, a purtat un costum negru, mulat, din latex, în videoclipul piesei „Say You'll Be There”, lansată în 1996 de celebra formație.

Nicola a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la petrecerea de Halloween, în care apare într-o ținută inspirată de Catwoman. Însă urmăritorii săi au observat imediat asemănarea cu apariția Victoriei Beckham.

„Say You'll Be There – partea a doua”, a comentat un internaut, făcând trimitere la videoclipul Spice Girls.

„De ce seamănă atât de mult cu Vicky Beckham?”, a întrebat un alt utilizator.

Războiul dintre Brooklyn Beckham și familia sa continuă

Toate aceste episoade au loc pe fondul conflictului tot mai tensionat dintre Brooklyn Beckham și familia sa. Fiul lui David și al Victoriei Beckham este înstrăinat de părinți și de ceilalți membri ai familiei, iar surse apropiate clanului ar fi descris această ruptură drept „un pumnal în inimă”.

La începutul anului, Brooklyn a declarat că nu își dorește o reconciliere cu familia și și-a acuzat părinții că încearcă să controleze povestea din jurul conflictului.

Mai mult, acesta le-ar fi trimis lui David și Victoria o notificare legală prin care i-a avertizat că, de acum înainte, îl pot contacta doar prin intermediul avocaților. Documentul le-ar fi cerut, de asemenea, să nu îl mai eticheteze în postările de pe rețelele sociale.

Tensiunile au continuat în luna iunie, când Brooklyn nu a participat la ceremonia de dezvelire a stelei tatălui său pe Hollywood Walk of Fame.

Iar în această lună, tânărul a dat din nou apă la moară speculațiilor privind ruptura familială, transmițând un mesaj prin intermediul unei ținute vestimentare.

În acest context, fotografia ștearsă de la petrecerea de Halloween a devenit un nou subiect de discuție pentru internauți, care nu au ratat ocazia de a-l ironiza pe Brooklyn Beckham.