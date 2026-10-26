David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York

David Beckham continuă să atragă atenția și la 51 de ani. Fostul fotbalist a publicat o fotografie în care apare fără tricou, cu fizicul bine lucrat la vedere, în timp ce își savura cafeaua de dimineață pe balconul apartamentului său din New York. Imaginea a fost distribuită pe Instagram Stories, alături de un mesaj scurt adresat orașului american.

David Beckham Foto: Getty Images

Aflați în metropola americană pentru un eveniment important din cariera Victoriei Beckham, David s-a bucurat de priveliștea impresionantă asupra orașului. În selfie-ul publicat duminică, acesta și-a etalat și colecția impresionantă de tatuaje, care numără peste 60 de desene, potrivit Daily Mail.

David Beckham, selfie fără tricou pe balcon, cu vedere spre New York

Fostul căpitan al naționalei Angliei și-a început ziua într-o manieră relaxată, cu o cafea și o priveliște asupra clădirilor din New York. În fotografia publicată pe rețelele sociale, David Beckham apare fără tricou, punându-și în evidență musculatura și tatuajele.

Mesajul care a însoțit imaginea a fost simplu: „Morning NYC... Coffee time” („Bună dimineața, New York... E timpul pentru cafea”).

David Beckham se află în oraș pentru a o susține pe soția sa, Victoria, care a lansat o a doua colaborare cu brandul GAP. Cei doi își împart timpul între proiectele profesionale și momentele petrecute alături de familie.

Foto: Instagram

Cum își petrece familia Beckham weekendurile când nu călătorește

Dincolo de evenimentele mondene și de călătoriile în jurul lumii, David și Victoria Beckham păstrează și obiceiuri de familie bine stabilite. Unul dintre acestea este masa tradițională de duminică, la care se reunesc în jurul orei 18:30, alături de copiii Romeo, Cruz și Harper.

Victoria a vorbit despre această tradiție și despre preparatele care nu lipsesc de la masă. Meniul include friptură, budincă Yorkshire, umplutură și multe legume. Există însă și o excepție: păstârnacul, pe care David nu îl agreează.

„Budincile Yorkshire sunt foarte apreciate, la fel și umplutura și multe legume. Fără păstârnac – este unul dintre puținele alimente care nu îi plac soțului meu și pe care refuză să le mănânce”, a explicat Victoria.

Un alt element nelipsit este sosul Bisto, pe care Victoria îl preferă într-o variantă foarte consistentă. Vedeta a subliniat că familia sa este una tradițională și că masa de seară reprezintă un prilej de a petrece timp împreună, departe de telefoane.

„Suntem, de fapt, o familie foarte tradițională”, a spus ea.

Victoria a povestit și că nu ține neapărat ca obiectele din casă să fie păstrate doar pentru ocazii speciale. Pentru ea, vesela și paharele frumoase trebuie folosite în viața de zi cu zi, nu ținute deoparte de teama că s-ar putea deteriora.

„Lucrurile trebuie folosite, lucrurile trebuie împărțite. Iar dacă am pahare frumoase, vreau ca toată lumea să le folosească”, a declarat aceasta.

Victoria Beckham, despre legătura strânsă cu soțul și copiii lor

Într-un interviu acordat revistei ELLE, Victoria Beckham a vorbit despre importanța familiei și despre felul în care membrii acesteia se susțin reciproc.

„Așa este familia Beckham. Ne place să ne distrăm. Ne place să petrecem timp cu toții împreună”, a spus ea, descriindu-i drept o familie mai tradițională decât și-ar imagina unii.

„Ne susținem cu toții. Suntem mereu alături unii de ceilalți”, a adăugat Victoria.

Creatoarea de modă a mărturisit că a încercat întotdeauna să fie cea mai bună mamă și soție posibilă. Unul dintre momentele pe care și le amintește cu emoție a fost cel de după o prezentare de modă, când David și copiii au venit în culise pentru a o felicita.