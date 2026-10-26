 David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

David Beckham continuă să atragă atenția și la 51 de ani. Fostul fotbalist a publicat o fotografie în care apare fără tricou, cu fizicul bine lucrat la vedere, în timp ce își savura cafeaua de dimineață pe balconul apartamentului său din New York. Imaginea a fost distribuită pe Instagram Stories, alături de un mesaj scurt adresat orașului american.

David Beckham
David Beckham Foto: Getty Images

Aflați în metropola americană pentru un eveniment important din cariera Victoriei Beckham, David s-a bucurat de priveliștea impresionantă asupra orașului. În selfie-ul publicat duminică, acesta și-a etalat și colecția impresionantă de tatuaje, care numără peste 60 de desene, potrivit Daily Mail.

David Beckham, selfie fără tricou pe balcon, cu vedere spre New York

Fostul căpitan al naționalei Angliei și-a început ziua într-o manieră relaxată, cu o cafea și o priveliște asupra clădirilor din New York. În fotografia publicată pe rețelele sociale, David Beckham apare fără tricou, punându-și în evidență musculatura și tatuajele.

Mesajul care a însoțit imaginea a fost simplu: „Morning NYC... Coffee time” („Bună dimineața, New York... E timpul pentru cafea”).

David Beckham se află în oraș pentru a o susține pe soția sa, Victoria, care a lansat o a doua colaborare cu brandul GAP. Cei doi își împart timpul între proiectele profesionale și momentele petrecute alături de familie.

image
Foto: Instagram

Cum își petrece familia Beckham weekendurile când nu călătorește

Dincolo de evenimentele mondene și de călătoriile în jurul lumii, David și Victoria Beckham păstrează și obiceiuri de familie bine stabilite. Unul dintre acestea este masa tradițională de duminică, la care se reunesc în jurul orei 18:30, alături de copiii Romeo, Cruz și Harper.

Victoria a vorbit despre această tradiție și despre preparatele care nu lipsesc de la masă. Meniul include friptură, budincă Yorkshire, umplutură și multe legume. Există însă și o excepție: păstârnacul, pe care David nu îl agreează.

„Budincile Yorkshire sunt foarte apreciate, la fel și umplutura și multe legume. Fără păstârnac – este unul dintre puținele alimente care nu îi plac soțului meu și pe care refuză să le mănânce”, a explicat Victoria.

Un alt element nelipsit este sosul Bisto, pe care Victoria îl preferă într-o variantă foarte consistentă. Vedeta a subliniat că familia sa este una tradițională și că masa de seară reprezintă un prilej de a petrece timp împreună, departe de telefoane.

„Suntem, de fapt, o familie foarte tradițională”, a spus ea.

Victoria a povestit și că nu ține neapărat ca obiectele din casă să fie păstrate doar pentru ocazii speciale. Pentru ea, vesela și paharele frumoase trebuie folosite în viața de zi cu zi, nu ținute deoparte de teama că s-ar putea deteriora.

„Lucrurile trebuie folosite, lucrurile trebuie împărțite. Iar dacă am pahare frumoase, vreau ca toată lumea să le folosească”, a declarat aceasta.

Victoria Beckham, despre legătura strânsă cu soțul și copiii lor

Într-un interviu acordat revistei ELLE, Victoria Beckham a vorbit despre importanța familiei și despre felul în care membrii acesteia se susțin reciproc.

„Așa este familia Beckham. Ne place să ne distrăm. Ne place să petrecem timp cu toții împreună”, a spus ea, descriindu-i drept o familie mai tradițională decât și-ar imagina unii.

„Ne susținem cu toții. Suntem mereu alături unii de ceilalți”, a adăugat Victoria.

Creatoarea de modă a mărturisit că a încercat întotdeauna să fie cea mai bună mamă și soție posibilă. Unul dintre momentele pe care și le amintește cu emoție a fost cel de după o prezentare de modă, când David și copiii au venit în culise pentru a o felicita.

Ghid de cumpărături

Vedete jpg
Vedete înșelate de parteneri! 11 celebrități au dezvăluit cum au trecut peste suferința din dragoste Vedete internaționale
Ileana Sterp jpg
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări Vedete românești
image
Câini modificați genetic pentru misiuni militare. Un start-up american a atras 200 de milioane de dolari adevarul.ro
image
Tatăl lui Meghan Markle, anchetat în Filipine. Ar fi deținut imagini cu abuzuri asupra copiilor. Thomas Markle Sr. neagă acuzațiile adevarul.ro

Parteneri

image
Revenire-surpriză la Universitatea Craiova! E în lotul campioanei chiar înaintea meciului cu Sepsi www.fanatik.ro
image
HARTĂ. Ce îți mai poți cumpăra cu 100.000 de euro pe piața imobiliară din România. Clujul, campion la prețuri observatornews.ro
image
Un zăcământ de cupru și aur, care valorează miliarde de dolari, a fost descoperit sub deșertul din Nevada www.antena3.ro
image
Medic din București, terorizat de cămătari: „De mine nu scapi nici când mori”/O asistentă ar fi fost „informatoarea” interlopilor www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
”De la o statuie putea să cadă regimul Ceaușescu”. Poveste fabuloasă despre Ion Oblemenco și de ce nu a prins nicio selecție la națională www.fanatik.ro
image
Andrușca o ATACĂ pe Claudia Ion după ce a refuzat testul poligraf! Îl apără pe Mocăniță și spune adevărul despre relația lor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Kate e „consumată de furie” din cauza revenirii Prințului Harry și a lui Meghan Markle în sânul familiei regale okmagazine.ro
image
Regele Felipe a fost operat! Ce se întâmplă cu monarhul Spaniei la doar două zile de la intervenție okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
andreea raicu si matusa ei jpg
Ce secret au mama și mătușa Andreei Raicu? La 87 și 90 de ani, cele două femei sunt pline de energie: „Nu anii ne îmbătrânesc neapărat” Vedete românești
image png
Pepe a dezvăluit cum gestionează certurile cu Yasmine! Cine face primul pas spre împăcare: „Celălalt trebuie să echilibreze situația” Vedete românești
Vedete jpg
Vedete înșelate de parteneri! 11 celebrități au dezvăluit cum au trecut peste suferința din dragoste Vedete internaționale
Ileana Sterp jpg
Prețuri neașteptate la restaurantul Ileanei Sterp din Hunedoara. Cât costă o porție de tăiței cu jumări Vedete românești
kim kardashian getty jpg
Kim Kardashian, decoltată pe covorul roșu! A întors toate privirile Vedete internaționale
fuego jpg
Mesajul lui Fuego după ce a împlinit 50 de ani. Ce regret îl macină: „Cât de nedreaptă e uneori viața” Vedete românești
Matthew Perry foto Shutterstock jpg
Matthew Perry, în centrul unor dezvăluiri neașteptate. Ce detalii despre viața actorului au ieșit la iveală în noul documentar Netflix Vedete internaționale
banner armin nicoara 1 jpg
#Exclusiv Click!
Armin Nicoară, despre timpul petrecut cu fiul său: „Stau și eu cât pot”. Ce vacanță plănuiește cu Claudia Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net