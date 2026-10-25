Matthew Perry, în centrul unor dezvăluiri neașteptate. Ce detalii despre viața actorului au ieșit la iveală în noul documentar Netflix

La aproape trei ani de la tragica sa dispariție din octombrie 2023, viața lui Matthew Perry este explorată într-o nouă lumină prin miniseria documentară „The One About Matthew Perry”, regizată de Mary Robertson și lansată pe Netflix pe 27 octombrie.

Matthew Perry, în centrul unor dezvăluiri cutremurătoare Foto: arhivă

Producția în trei părți depășește dosarul morții cauzate de supradoza accidentală de ketamină, aducând în prim-plan mărturiile intime ale surorii sale, Mia Perry Bowick, și ale prietenilor apropiați, în timp ce colegii săi din distribuția „Friends” au refuzat să participe la interviuri.

1. Milioane de dolari cheltuite pe tratamente pentru dobândirea sobrietății

Una dintre cele mai frapante dovezi ale efortului depus de Matthew Perry pentru a se vindeca este amploarea financiară a recuperării sale. Potrivit surorii sale, Mia Bowick, actorul a cheltuit peste 7 milioane de dolari pentru a lupta cu dependența, intrând la dezintoxicare de mai bine de 12 ori pe parcursul vieții.

Deși în cartea sa autobiografică din 2022 suma menționată era de peste 9 milioane de dolari, noul documentar subliniază determinarea disperată cu care actorul a încercat să rămână în viață, tatăl său, John Bennett Perry, considerându-l un adevărat luptător.

2. Adevărul dureros din spatele nunții dintre Chandler și Monica

Pentru publicul din lumea întreagă, căsătoria dintre Chandler Bing și Monica Geller a marcat apogeul romantic al serialului. Pentru familia lui Matthew, momentul a fost însă încărcat de groază. Sora sa a dezvăluit că Perry abia ieșise dintr-o clinică de tratament înainte de a filma scena nunții, după ce consumul de droguri și alcool se agravase periculos. Actorul a recunoscut în scrierile sale că s-a aflat internat în toată acea perioadă, fiind adus pe platou doar pentru a trage cadrele festive și transportat imediat înapoi la centru de un însoțitor de sobrietate.

3. Calvarul nevăzut din timpul Reuniunii „Friends” din 2021

În timp ce evenimentul special din 2021 a fost promovat drept o regăsire plină de nostalgie pentru cei șase actori principali, pentru cei apropiați de Perry imaginile au fost greu de privit. Mia Bowick mărturisește că traumele fizice îi epuizaseră complet energia fratelui său, actorul fiind stors de puteri după filmări. Actorul Kevin Pollak a confirmat că Perry s-a chinuit vizibil în fața camerelor, starea sa fiind urmarea directă a crizei majore de sănătate din 2018, când o ruptură de colon l-a băgat în comă timp de două săptămâni.

4. A salvat de la traiul pe străzi un prieten aflat în recuperare

Documentarul pune accent și pe altruismul discret al actorului, dincolo de activitatea sa publică de susținere a centrelor de recuperare. Tim Harrington, un apropiat pe care Perry l-a cunoscut într-un program de tratament în 2001, a povestit momentul de cumpănă în care era la un pas să fie nevoit să doarmă în mașină din lipsa banilor. În loc să îl lase pe străzi, starul din „Friends” i-a spus să-și strângă lucrurile și l-a primit să locuiască în casa lui timp de un an, mergând împreună la ședințele de terapie — o intervenție despre care Harrington afirmă că i-a salvat efectiv viața.

5. Colegii din „Friends” au plâns ținându-se de mână în jurul sicriului

Cea mai emoționantă relatare a surorii lui Perry descrie ceremonia de înmormântare privată de la cimitirul Forest Lawn din Hollywood Hills. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer au sosit împreună, Aniston fiind prima care a îmbrățișat-o pe sora îndurerată.

Ulterior, toți cei cinci colegi de platou s-au apropiat de sicriul lui Matthew Perry, s-au luat strâns de mâini și au stat în cerc, plângând minute în șir. Mia Bowick a amintit și un moment de alinare dulce-amară: în clipa mutării sicriului în mausoleu, i-a simțit prezența fratelui său, imaginându-și o glumă ironică pe care acesta ar fi făcut-o, fapt ce a făcut-o să zâmbească prin lacrimi.