 Keri Russell și Matthew Rhys, dezvăluiri neașteptate despre povestea lor de iubire de pe platourile serialului „The Americans” . „Făceam sex tot timpul, purtam peruci nebunești și perle”
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Keri Russell și Matthew Rhys, dezvăluiri neașteptate despre povestea lor de iubire de pe platourile serialului „The Americans” . „Făceam sex tot timpul, purtam peruci nebunești și perle”

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Keri Russell a făcut mărturisiri neașteptate despre povestea de dragoste pe care o trăiește de peste 13 ani cu actorul Matthew Rhys. Invitată în podcastul „Dear Chelsea”, actrița în vârstă de 50 de ani a rememorat începuturile relației lor, când filmau împreună pentru serialul „The Americans”. Cei doi s-au îndrăgostit în timp ce interpretau personaje care trăiau sub identități false, iar deghizările folosite în producție au devenit, se pare, parte din amintirile lor cele mai amuzante și îndrăznețe.

Keri Russell și Matthew Rhys, dezvăluiri neașteptate despre povestea lor de iubire de pe platourile
Keri Russell și Matthew Rhys, dezvăluiri neașteptate despre povestea lor de iubire de pe platourile Foto: Instagram

Vedeta a povestit cu umor cum ea și partenerul său reușeau să-și trăiască povestea de iubire chiar și în timpul filmărilor, purtând costume și accesorii neobișnuite. Totodată, Keri Russell a explicat de ce ea și Matthew Rhys nu se grăbesc să se căsătorească, deși formează un cuplu de aproximativ 13 ani și au împreună un fiu.

Keri Russell și Matthew Rhys, o poveste de dragoste începută pe platourile de filmare

Relația dintre Keri Russell și Matthew Rhys a început în 2013, în perioada în care cei doi lucrau la serialul „The Americans”, producție apreciată de critici, care s-a încheiat în 2018, după șase sezoane.

În serial, actorii au interpretat doi agenți sovietici ai KGB-ului care se dădeau drept un cuplu american căsătorit. Rolurile lor presupuneau identități false, costume atent alese și numeroase deghizări, elemente care au făcut parte și din amintirile personale ale actriței.

Invitată în podcastul „Dear Chelsea”, prezentat de Chelsea Handler, Keri Russell a rememorat perioada în care ea și Matthew Rhys se îndrăgosteau și își petreceau timpul împreună chiar și în mijlocul programului solicitant de filmări.

Ne îndrăgosteam, stăteam treji toată noaptea, făceam sex tot timpul și purtam deghizări. Eu apăream cu peruci nebunești și purtam perle”, a povestit actrița.

„Când ai mai purtat perle în timp ce făceai sex prin rulote și peste tot?”

Keri Russell nu s-a ferit să vorbească despre acea perioadă într-o manieră relaxată și plină de umor. Actrița a explicat că atmosfera de pe platourile de filmare și costumele personajelor au făcut ca acele momente să fie cu atât mai memorabile.

„Când ai mai purtat perle în timp ce făceai sex prin rulote și peste tot?”, a spus ea, râzând, înainte de a adăuga: „Vreau să spun că era o nebunie!”.

Privind în urmă, vedeta își amintește cu plăcere de începuturile relației cu Matthew Rhys și de spontaneitatea acelor momente.

A fost atât de distractiv, de clandestin, de sexy și atât de frumos”, a mărturisit Keri Russell.

Cei doi actori au reușit să transforme o colaborare profesională într-o relație de lungă durată. Keri Russell și Matthew Rhys sunt împreună de aproximativ 13 ani și au un fiu, Sam, în vârstă de 10 ani, potrivit informațiilor publicate de presa americană.

De ce nu se grăbesc Keri Russell și Matthew Rhys să se căsătorească

Deși formează unul dintre cuplurile cunoscute de la Hollywood de mai bine de un deceniu, Keri Russell și Matthew Rhys nu consideră că o căsătorie este un pas obligatoriu pentru relația lor.

În cadrul aceleiași discuții cu Chelsea Handler, actrița a explicat că nu simte nevoia să organizeze o nuntă și că perspectiva ei asupra căsătoriei este diferită de cea a altor persoane.

Am avut o petrecere mare, știi. Am ocazia să mă îmbrac elegant tot timpul și înțeleg că, pentru mulți oameni, căsătoria înseamnă altceva”, a explicat actrița.

Keri Russell a continuat cu o observație ironică despre felul în care s-au schimbat lucrurile de-a lungul timpului:

Oamenii se căsătoreau ca să poată avea un card de credit. Acum putem avea carduri de credit și fără să ne căsătorim. Nu am nevoie să renunț la numele meu de familie”.

Ce a spus Keri Russell despre discursurile lui Matthew Rhys de la Premiile Emmy 2026

Un alt subiect abordat în podcast a fost legat de Premiile Emmy din septembrie 2026, unde Matthew Rhys a obținut două trofee pentru rolurile sale din producțiile „The Beast in Me” și „Widow’s Bay”.

Actorul a fost recompensat pentru interpretările sale, însă faptul că nu și-a menționat partenera în discursurile de mulțumire a atras atenția. Keri Russell a explicat că nu a fost deranjată de acest lucru și că, dimpotrivă, îl încurajase să nu se simtă obligat să o menționeze.

Potrivit actriței, Matthew Rhys era foarte emoționat înainte de ceremonie și își făcea griji în legătură cu discursurile pe care ar fi trebuit să le susțină în fața publicului.

„M-am uitat la el cu câteva zile înainte și l-am întrebat: «Bine, poți să-mi spui ce te neliniștește cel mai mult?»”, și-a amintit Keri Russell.

Matthew Rhys i-ar fi răspuns că cel mai mult îl îngrijora perspectiva de a vorbi în public. Atunci, actrița a decis să-i ia de pe umeri presiunea de a-i mulțumi în mod special.

„I-am spus: «În regulă. Nu te mai gândi și la mine. Nu trebuie să-mi mulțumești. Știu că mă iubești»”, a povestit ea.

Keri Russell a continuat într-o notă amuzantă, explicând că actorul era liber să-și folosească discursul așa cum își dorea.

Nu mă deranjează dacă vrei să-i mulțumești persoanei care plimbă câinele. Fă ce vrei tu. Acela este minutul tău. Ai 45 de secunde la dispoziție. Așa că i-am spus pur și simplu: «Nu-ți mai face griji și pentru mine»”.

Keri Russell și Matthew Rhys, un cuplu discret, după 13 ani de relație

Deși amândoi au cariere de succes, Keri Russell și Matthew Rhys au păstrat o anumită discreție în ceea ce privește viața lor personală. Relația lor a evoluat de la o colaborare profesională la o poveste de iubire solidă, iar cei doi și-au construit împreună o familie.

Mărturisirile recente ale actriței oferă o perspectivă relaxată asupra relației lor, de la începuturile pline de spontaneitate de pe platourile serialului „The Americans” până la felul în care gestionează astăzi presiunea publică.

Pentru Keri Russell, iubirea nu trebuie demonstrată prin gesturi spectaculoase sau prin respectarea unor convenții sociale. Iar faptul că Matthew Rhys nu a simțit nevoia să-i mulțumească public la Premiile Emmy nu a reprezentat o problemă pentru ea.

După mai bine de un deceniu împreună, cei doi par să fi găsit o formulă proprie de a-și trăi relația, fără să considere că trebuie să urmeze toate regulile impuse de societate.

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