Burlacița Eda Csoregi, dezvăluiri cutremurătoare: „Am pățit violență și pierderi de sarcină”

Eda Csoregi, una dintre concurentele de la „Burlacii: Foc în Paradis”, a făcut, în exclusivitate pentru Click!, dezvăluiri neașteptate despre cele mai grele momente din viața sa. Deși este percepută ca o femeie sigură pe ea, puternică și stăpână pe propriile decizii, concurenta a recunoscut că în spatele acestei imagini se află experiențe care au marcat-o profund.



1/5 Eda Csoregi, concurenta de la “Burlacii: Foc în Paradis” Foto: Instagram

Eda Csoregi, concurenta de la „Burlacii: Foc în Paradis”, a vorbit, fără să intre în detalii, despre violență, pierderi de sarcină și perioade în care i-a fost extrem de greu să funcționeze normal.

„După fiecare perioadă foarte rea, m-am schimbat”

Întrebată care este cea mai mare nesiguranță a sa și dacă există un „buton” care o poate face vulnerabilă, Eda a recunoscut că a trecut prin mai multe situații dificile, unele dintre ele atât de dureroase încât nu simte nevoia să le povestească în detaliu.

„Am avut mai multe momente urâte și grele”, spune Eda, care admite că viața i-a pus în față situații despre care, spune ea, „se văd la știri”. Printre experiențele pe care a ales să le menționeze se numără violența și pierderile de sarcină.

Una dintre aceste experiențe a fost pierderea unei sarcini. Eda spune că, deși momentul a fost unul greu, în acel context știa că decizia luată era cea potrivită pentru ea.

„Era voită, că știam că nu ar fi momentul, dar uite, m-a schimbat. Mi-a deschis ochii și m-am bucurat că eu mi-am promis că atunci când îmi formez o familie o să am toate lucrurile puse la punct și o să fie ceva foarte stabil și foarte frumos și liniștit”, ne-a povestit concurenta.

Privind în urmă, burlăcița spune că această experiență, alături de celelalte perioade dificile prin care a trecut, a contribuit la omul care este astăzi. Nu consideră că toate aceste lucruri au fost exclusiv negative, pentru că fiecare dintre ele a obligat-o să își reevalueze viața, relațiile și oamenii pe care îi avea în jur.

„După fiecare perioadă foarte rea, m-am schimbat eu, în sensul în care am devenit mai fermă, mai convinsă, mi-am făcut curățenie în viață cu anumite persoane”, ne-a spus ea.

Un alt episod despre care Eda vorbește este legat de o experiență de violență. Concurenta ține să precizeze că nu a fost vorba despre violență în cuplu, ci despre o situație în care agresorul a fost o persoană străină. Experiența a avut însă urmări importante asupra ei.

„Cu greu”, răspunde Eda atunci când este întrebată cum a reușit să treacă peste acel moment.

Trauma a afectat-o inclusiv în perioada facultății. Era în primul an, avea prima sesiune și nu a reușit să participe la examene. În timp ce cei din jur interpretau situația ca pe o lipsă de interes sau de implicare, adevărul era cu totul altul.

„Eu nu mă puteam opri din plâns și nu reușeam să mă duc la primele examene”, povestește Eda, explicând că, în timp ce colegii o judecau și considerau că pur și simplu nu avea chef să meargă la facultate, ea traversa o perioadă extrem de dificilă.

Experiența a făcut-o să înțeleagă cât de ușor poate fi judecat un om fără ca cei din jur să știe ce se întâmplă, de fapt, în viața lui. Tocmai de aceea, primul mesaj pe care Eda îl transmite este unul simplu: să nu judecăm oamenii înainte să le cunoaștem povestea.

„În primul rând să nu judeci o persoană, că nu știi prin ce trece”, spune ea.

Pentru femeile care ar putea ajunge într-o situație similară, Eda are un sfat foarte clar: să fie atente la semnalele pe care le primesc și să își asculte instinctul, chiar dacă celor din jur li se poate părea că reacționează exagerat.

„Când au o presimțire că ceva nu e ok, să nu stea, să-și asculte intuiția. Și lumea nu-ți sare în ajutor, deci să fie foarte precaute, chiar dacă pare exagerat să fie mai precaute”, spune concurenta.

Astăzi, Eda privește diferit toate aceste experiențe. Chiar dacă unele dintre ele au lăsat urme, spune că au contribuit la evoluția ei și au făcut-o mai fermă în alegerile pe care le face și în oamenii pe care îi acceptă în viața sa.

În „Burlacii: Foc în Paradis”, Eda poate fi urmărită într-un context complet diferit, în care atracția, competiția, emoțiile și relațiile sunt puse la încercare. Dincolo de ceea ce publicul vede în show, însă, povestea ei dezvăluie o femeie care spune că a trecut prin experiențe dificile și care a ales să transforme momentele dureroase în lecții de viață.