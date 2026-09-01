David Beckham și-a impresionat soția cu legumele din grădină. Cum arată dovlecii cultivați de fotbalist: „Nu am văzut niciodată așa ceva”

După o vară petrecută în vacanță prin Europa pe iahtul lor de 16 milioane de lire sterline, David Beckham și Victoria s-au întors acasă, pentru a-și îngriji grădina. Fotbalistul și-a impresionat soția cu dovlecii și prunele pe care le-a cultivat.

Cum și-a impresionat David Beckham soția Foto: Getty

Cum arată dovlecii fotbalistului

Fostul fotbalist, în vârstă de 51 de ani, care a devenit un pasionat grădinar la reședința familiei din Cotswolds, evaluată la 12 milioane de lire sterline, s-a asigurat că o va impresiona pe soția sa, Victoria, prezentându-i prunele, usturoiul, ceapa și un dovleac cu totul special, potrivit Daily Mail.

În timp ce Victoria își filma soțul în timp ce acesta își etala recolta, fosta membră a trupei Spice Girls, în vârstă de 52 de ani, a rămas cu gura căscată în fața unui dovleac lung, cu o formă destul de bizară.

Întrebându-l: „Ce e asta, David?”, el a răspuns: „E un dovleac”.

„Nu am mai văzut niciodată un dovleac cu forma asta. Nici nu știu ce să zic”, a adăugat Victoria, șocată.

David s-a asigurat, de asemenea, să-și etaleze prunele suculente în clipul plin de aluzii, înainte de a aduna ouăle din cotețul găinilor.

Cultura fotbalistului Foto: Instagram

David Beckham și-a etalat cu mândrie recolta din grădină, arătând o cățea de usturoi pe care a descris-o drept „supradimensionată”, spre amuzamentul Victoriei. Într-o altă filmare, fostul fotbalist a avut parte de un moment comic: un morcov încăpățânat i-a dat bătăi de cap și nu a putut fi scos nici după mai multe încercări. Victoria l-a îndemnat să folosească ambele mâini și, între două glume, a comentat suspansul situației.

Ce a plantat fotbalistul Foto: Instagram

Cuplul s-a întors recent în Cotswolds, după o zi petrecută la Reading Festival, unde au fost prezenți pentru a-l susține pe fiul lor, Cruz, aflat pe scenă.

Fotbalistul crește și găini în curte

David Beckham a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a publicat un videoclip pe contul său de Instagram. În imaginile distribuite pe rețeaua de socializare, fostul mare fotbalist apare în cotețul găinilor, îmbrăcat lejer și strângând ouă. El a împărtășit fanilor și cadre din grădina sa cu plantele atent îngrijite.

„Checkin My Chickens” („Îmi inspectez găinile”) - este descrierea pe care a ales-o acesta pentru postarea în care este surprins strângând ouă din cuibar. Imaginile au fost distribuite intens pe rețelele de socializare, iar internauții au remarcat cadrul natural și grija acordată spațiului verde prezentat în filmare.