 David Beckham și-a impresionat soția cu legumele din grădină. Cum arată dovlecii cultivați de fotbalist: „Nu am văzut niciodată așa ceva”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

David Beckham și-a impresionat soția cu legumele din grădină. Cum arată dovlecii cultivați de fotbalist: „Nu am văzut niciodată așa ceva”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După o vară petrecută în vacanță prin Europa pe iahtul lor de 16 milioane de lire sterline, David Beckham și Victoria s-au întors acasă, pentru a-și îngriji grădina. Fotbalistul și-a impresionat soția cu dovlecii și prunele pe care le-a cultivat.

Cum și-a impresionat David Beckham soția
Cum și-a impresionat David Beckham soția Foto: Getty

Cum arată dovlecii fotbalistului

Fostul fotbalist, în vârstă de 51 de ani, care a devenit un pasionat grădinar la reședința familiei din Cotswolds, evaluată la 12 milioane de lire sterline, s-a asigurat că o va impresiona pe soția sa, Victoria, prezentându-i prunele, usturoiul, ceapa și un dovleac cu totul special, potrivit Daily Mail.

În timp ce Victoria își filma soțul în timp ce acesta își etala recolta, fosta membră a trupei Spice Girls, în vârstă de 52 de ani, a rămas cu gura căscată în fața unui dovleac lung, cu o formă destul de bizară.

Întrebându-l: „Ce e asta, David?”, el a răspuns: „E un dovleac”.

„Nu am mai văzut niciodată un dovleac cu forma asta. Nici nu știu ce să zic”, a adăugat Victoria, șocată.

David s-a asigurat, de asemenea, să-și etaleze prunele suculente în clipul plin de aluzii, înainte de a aduna ouăle din cotețul găinilor.

Cultura fotbalistului
Cultura fotbalistului Foto: Instagram

David Beckham și-a etalat cu mândrie recolta din grădină, arătând o cățea de usturoi pe care a descris-o drept „supradimensionată”, spre amuzamentul Victoriei. Într-o altă filmare, fostul fotbalist a avut parte de un moment comic: un morcov încăpățânat i-a dat bătăi de cap și nu a putut fi scos nici după mai multe încercări. Victoria l-a îndemnat să folosească ambele mâini și, între două glume, a comentat suspansul situației.

Ce a plantat fotbalistul
Ce a plantat fotbalistul Foto: Instagram

Cuplul s-a întors recent în Cotswolds, după o zi petrecută la Reading Festival, unde au fost prezenți pentru a-l susține pe fiul lor, Cruz, aflat pe scenă.

Fotbalistul crește și găini în curte

David Beckham a stârnit numeroase reacții în mediul online după ce a publicat un videoclip pe contul său de Instagram. În imaginile distribuite pe rețeaua de socializare, fostul mare fotbalist apare în cotețul găinilor, îmbrăcat lejer și strângând ouă. El a împărtășit fanilor și cadre din grădina sa cu plantele atent îngrijite. 

„Checkin My Chickens” („Îmi inspectez găinile”) - este descrierea pe care a ales-o acesta pentru postarea în care este surprins strângând ouă din cuibar. Imaginile au fost distribuite intens pe rețelele de socializare, iar internauții au remarcat cadrul natural și grija acordată spațiului verde prezentat în filmare.

Ghid de cumpărături

banner anca pandrea png
Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă Vedete românești
Anca Pandrea a venit cu flori, cu lumânări şi, bineînţeles, cu fotografia lui Iurie Darie în piept Era vizibil plânsă jpeg
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul Vedete românești
image
„Salariu de sclav pe moșia partidului unic”. Cum își amintesc românii de munca patriotică din timpul Armatei adevarul.ro
image
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?” adevarul.ro

Parteneri

image
„O luptă în cușcă”. Adi Ilie a venit cu rezolvarea după scandalul de la FCSB www.fanatik.ro
image
Produsul românesc care câștigă teren pe rafturile supermarketurilor. E și cu 50% mai ieftin decât importurile observatornews.ro
image
Clotilde Armand a fost condamnată la 1 an de închisoare, cu amânarea executării. Reacția fostei primărițe USR www.antena3.ro
image
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani as.ro
image
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu închisoarea playtech.ro
image
Tibor Selymes, fost membru al Generației de Aur, angajat de americani! www.fanatik.ro
image
Keffe D, găsit vinovat pentru uciderea lui Tupac Shakur! Decizia care pune capăt unui mister de aproape 30 de ani www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
Arestat, dar cu tratament preferențial! Fiul Reginei Norvegiei, eliberat pentru procesiunile funerare okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
O minune inginerească din Epoca Bronzului, uitată timp de 3.000 de ani historia.ro
image
#Biografii
George Enescu a sfârşit ca rob al unei prinţese extravagante historia.ro
banner anca pandrea 2 png
Anca Pandrea, probleme grave de sănătate înainte de moarte. De ce ajunsese dependentă de oxigen Vedete românești
Theo Rose jpg
Theo Rose se așteaptă să primească o amendă considerabilă: „Eu vedeam că îmi dădeau mesaj” Vedete românești
Anca Pandrea a venit cu flori, cu lumânări şi, bineînţeles, cu fotografia lui Iurie Darie în piept Era vizibil plânsă jpeg
Ultimele dorințe ale Ancăi Pandrea, dezvăluite după moartea actriței. Și-a pregătit singură necrologul Vedete românești
anca pandrea și iurie darie PNG
Marele regret al Ancăi Pandrea în relația cu Iurie Darie. „Nu am putut” Vedete românești
banner anca pandrea png
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine” Vedete românești
banner anca pandrea png
Anca Pandrea a murit. Actrița se confrunta cu o boală cruntă Vedete românești
andi moisescu facebook jpg
FotoAndi Moisescu și-a surprins fanii cu o fotografie alături de David. Cu ce se ocupă fiul prezentatorului Vedete românești
Captură de ecran 2026 08 31 191915 png
#Exclusiv Click!
Chef Henrik Sebok a dezvăluit greșelile pe care românii le fac cel mai des în bucătărie. „Am gătit pentru Regina Elisabeta a II-a și pentru Joe Biden” Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
A murit Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani. Ultimii ani au fost marcați de probleme grave de sănătate și de dorul pentru Iurie Darie actualitate.net