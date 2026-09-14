Prin ce a trecut Ruxandra Luca pe o stradă din Capitală. Gestul unui șofer a lăsat-o fără cuvinte: „Când ne-am dezumanizat așa?”

Ruxandra Luca a trecut printr-un incident neplăcut în traficul din Capitală, fiind înjurată și blocată pe contrasens de un șofer. Colaboratoarea matinalului de la Antena 1 a tras un semnal de alarmă în mediul online despre răutatea gratuită a oamenilor și lipsa de bun-simț din viața de zi cu zi.

Întâmplare surprinzătoare în trafic pentru Ruxandra Luca Foto: arhivă/instagram

Traficul din Capitală pune la încercare nervii șoferilor în fiecare zi, însă lipsa de respect și agresivitatea gratuită continuă să provoace indignare. Colaboratoarea de la „Neatza cu Răzvan & Dani” a devenit victima unei reacții necontrolate chiar în momentul în care încerca să se încadreze pe o arteră aglomerată, povestea stârnind sute de reacții în mediul online.

Povestea Ruxandrei Luca

Vedeta TV a relatat pas cu pas momentul în care un conducător auto în vârstă de circa 60 de ani a reacționat cu ostilitate extremă, deși inițial îi lăsase loc să treacă din cauza neatenției la volan:

„Ieșeam de pe străduța pe care locuiesc, coadă mare de mașini pe drumul principal, aștept nițel, coada se pune în mișcare. Bărbatul din mașina care m-ar fi putut lăsa să trec era cu ochii în telefon. Mașinile pornesc, el tot cu ochii în telefon. Așa că am spațiu suficient să ies și eu de pe străduță și să mă alătur celorlalți din coadă. Când fix să intru, bărbatul ridică ochii din telefon, moment în care îi mulțumesc cu un semn din mână și zic și pe gură «Mulțumesc», să vadă omul acolo recunoștința. La care el așa accelerează încât recuperează imediat toată distanța pierdută din propria neatenție, iar pe mine mă lasă cu jumătate de fund pe contrasens. Apoi mă privește fix și-mi zice: «Du-te, mă, în ... mea»! Un om la vreo 60 de ani... Am rămas efectiv fără reacție!” a scris Ruxandra Luca pe pagina ei de Facebook.

Ruxandra Luca și-a exprimat mâhnirea profundă vizavi de lipsa de umanitate a unora dintre participanții la trafic:

„Stăteam acolo, în mijlocul drumului, și mă gândeam: «Doamne, când ne-am dezumanizat așa? De ce?». (...) Pe lângă faptul că sunt femeie, sunt om, ca el. Nu i-am greșit cu nimic, nu i-am vorbit urât, nu i-am băgat mâna în portofel, nu i-am luat rândul la pâine... Coada de mașini mai mult stătea decât să înainteze, deci nici măcar mare avânt în trafic nu i-aș fi luat. (...) Poate îmi spuneți voi ce îți poate aduce la schimb o astfel de atitudine. Și cât de singur, trist, rănit să fii, ca să ajungi așa?”.

Val de reacții pe internet după incidentul din trafic

Relatarea a strâns rapid numeroase comentarii și mesaje de susținere din partea internauților, care au criticat aspru comportamentul agresiv al șoferului.

Mulți au subliniat că nervozitatea exagerată din viața de zi cu zi a devenit o problemă tot mai vizibilă în societate:

„Lume multă, oameni din ce în ce mai puțini” sau „Este doar multă răutate, căreia degeaba încearcă unii sau alții să-i găsească scuze. Oameni frustrați. Zero calm, zero bunăvoință”.

Văzând discuțiile generate, Ruxandra Luca a revenit cu o concluzie tranșantă privind justificarea frustrărilor zilnice:

„Bun, înțeleg, viața e grea, avem traume, dar nici noi, ceilalți, nu suntem responsabili să devenim sacul lor de box. Că așa ne-am da toți în cap, de dimineață până seara. Și unde am mai ajunge?”.

Cine este Ruxandra Luca

Ruxandra Luca este vedetă TV și una dintre figurile cunoscute ale emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a avut numeroase apariții. Mamă a trei copii, aceasta s-a remarcat și prin proiectele dedicate parentingului, oferind sfaturi despre creșterea și educația celor mici. După o relație de aproximativ 20 de ani, vedeta își crește în prezent copiii după despărțirea de fostul partener.