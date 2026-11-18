Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 grade pe Scara Richter, produs în noaptea de marți spre miercuri (17-18 noiembrie), a fost resimțit în mai multe zone ale țării, inclusiv în București. În timp ce unii români au surprins momentele în care obiectele din locuințe se mișcau, în casa lui Tzancă Uraganu lucrurile au stat diferit. Manelistul a publicat imagini din living și consideră că locuința sa a fost protejată de Dumnezeu.

Tzancă Uraganu a publicat imagini din livingul său, surprinse în timpul cutremurului Foto: Facebook

Pe rețelele de socializare au fost distribuite numeroase filmări realizate în locuințele românilor, în care se pot observa efectele cutremurului din noaptea precedentă. Printre cei care au publicat astfel de imagini se numără și Tzancă Uraganu, care le-a arătat urmăritorilor săi cum arăta livingul vilei sale în timpul seismului.

Manelistul a remarcat că lustrele nu s-au mișcat deloc, deși în alte locuințe obiectele au fost serios zdruncinate. Acesta a pus situația pe seama protecției divine.

Specialiștii explică faptul că felul în care este resimțit un cutremur depinde de mai mulți factori, printre care tipul construcției și etajul la care se află locuința. În cazul clădirilor înalte, mișcările pot avea o amplitudine mai mare la etajele superioare. În schimb, vilele, de regulă mai rigide, pot reacționa diferit la undele seismice.

„Văd la alții cum zboară prin casă fel și fel de lucruri. Dacă a fost așa mare cutremurul, de ce nu s-au clintit lustrele deloc? Dumnezeu e mare!”, a scris Tzancă Uraganu pe TikTok.

Ce reacții au avut vedetele după cutremur

Seismul i-a luat prin surprindere și pe mai mulți oameni cunoscuți din România. Adelina Pestrițu, Mihai Bendeac și Pavel Bartoș au povestit în mediul online cum au simțit mișcările tectonice, după ce au fost treziți din somn.

Pavel Bartoș a mărturisit că seismul i s-a părut destul de lung și a vrut să se asigure că toată lumea este în regulă: „Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi. La voi? Mi s-a părut cam lung. Ce senzație. Ciudat. Am mai trăit niște cutremure la viața mea și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine”.

La rândul ei, Adelina Pestrițu a descris senzația neplăcută de a fi trezită de un cutremur: „Ciudată senzație, să te trezească un cutremur”.

Mihai Bendeac a ales, în schimb, să facă haz de situație și a publicat un videoclip în care a făcut o asociere amuzantă între seism și proiectul la care lucra: „Ce să vezi, lucram pentru Băieți de oraș și se cutremură pământul, de ce mă întrebi? De bune ce sunt scenariile, s-a cutremurat pământul”.

Unde s-a produs cutremurul din România

Seismul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, 17-18 noiembrie, la ora 02:49, în zona seismică Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 grade pe Scara Richter și s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri.

Mișcările tectonice au fost resimțite în mai multe orașe, printre care București, Constanța, Brăila, Focșani și Iași. Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut numeroase înregistrări care surprind reacțiile oamenilor și efectele seismului în locuințe, spații publice și parcări.