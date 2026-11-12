 Adio, covoare în locuințe! Ce alternative câștigă teren în amenajările interioare
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Adio, covoare în locuințe! Ce alternative câștigă teren în amenajările interioare

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Până acum, atunci când intram într-un apartament, cei mai mulți dintre noi ne așteptam să vedem covoare mari, cu diverse modele complexe, care acopereau aproape toată podeaua din living și din dormitoare. Însă, în 2026, acest element de design interior devine din ce în ce mai rar.

Covoarele devin tot mai rare
Covoarele devin tot mai rare Foto: IStock

În 2026, unii experți în design interior preferă să renunțe complet la covoare. Iar acest trend nu ține numai de evoluția preferințelor estetice, ci și de popularitate. În ciuda frumuseții covoarelor, nimeni nu poate nega faptul că ele acumulează praf și păr de animale, iar deoarece acestea sunt destul de greu de curățat, oamenii preferă să scape complet de covoare.

Potrivit House Beautiful, mulți designeri preferă podelele libere, din materiale naturale, cu suprafețe și texturi diferite. Practic, podeaua în sine începe să se transforme într-o parte crucială a decorului interior, iar nevoia de a o acoperi cu un covor începe să dispară.

Covoarele încep să fie din ce în ce mai rare

Iar acest trend are în spate o motivație foarte practică. Covoarele sunt mult mai greu de curățat, iar în țesăturile lor se acumulează firimituri, praf, păr de animale și, în general, murdărie. Din acest motiv, curățenia devine mult mai ușoară atunci când nu există niciun covor.

Deși pare a fi un detaliu minor, pentru persoanele care suferă de diverse alergii sau doar sunt sensibile la praf, covorul poate fi o sursă de alergeni și particule care le vor pune sănătatea în pericol. Desigur, chiar dacă praful se poate depune pe orice fel de suprafață, o podea simplă este mult mai ușor de curățat decât un covor.

La ce variante apelează publicul

În 2026, podelele din lemn rămân favoritele publicului, iar cei mai mulți experți în design interior pun accentul pe culori calde, inspirate din natură. Pardoselile în tonuri de miere, caramel și castan câștigă deja tot mai mult teren, deoarece pot face camera să pară mai primitoare.

Parchetul din lemn stratificat este o altă variantă populară, deoarece oferă aspectul natural al lemnului. În funcție de buget, se poate apela chiar și la variante care doar imită lemnul. În plus, pentru multe familii, o podea din vinil de tip LVT, un material care reproduce aspectul lemnului, pietrei sau betonului și este disponibil sub formă de plăci sau lamele, este o altă alegere perfectă.

Mai mult decât atât, un alt motiv pentru care mulți oameni renunță la covoare este faptul că încălzirea prin pardoseală devine tot mai populară. Acest lucru înseamnă că suprafața podelei rămâne mereu plăcută la atingere, iar un covor doar ar bloca căldura.

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