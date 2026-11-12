 Serialul de pe Netflix care face furori în întreaga lume. S-a lansat pe 11 noiembrie și are 8 episoade pline de suspans și acțiune
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Serialul de pe Netflix care face furori în întreaga lume. S-a lansat pe 11 noiembrie și are 8 episoade pline de suspans și acțiune

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Un nou serial face senzație pe Netflix, iar în numai câteva zile, a atras atenția criticilor și publicului din întreaga lume. Iar partea bună pentru cei interesați să urmărească o poveste plină de acțiune și suspans, toate cele opt episoade s-au lansat în aceeași zi.

Un thriller plin de acțiune și suspans s-a lansat recent pe Netflix și deja a cucerit publicul din întreaga lume. Este vorba despre „The Body”, un serial cu numai opt episoade, care s-a lansat pe data de 11 noiembrie și a primit recenzii favorabile din partea criticilor.

Serialul este descris ca fiind o dramă psihologică, iar acțiunea are loc de Halloween, în anul 2004. „The Body” spune povestea unei inițieri în echipa de dans care se sfârșește prost. Un grup de eleve indisciplinate de la o școală catolică încep să aibă viziuni profetice care declanșează o isterie colectivă în orașul lor, iar de-a lungul celor opt episoade există nenumărate momente pline de suspans.

Serialul s-a lansat pe 11 noiembrie

Cu toate acestea, în ciuda faptului că povestea serialului are anumite elemente supranaturale, „The Body” nu pune niciodată un accent exagerat pe acestea. În schimb, povestea urmărește mai mult dinamica dintre personaje, care sunt aduse împreună în mijlocul unui liceu care pune accentul foarte mult pe religie.

Pe parcursul celor opt episoade, întreg orașul va începe să se confrunte cu probleme, iar cei care încă își doresc să mai resimtă atmosfera tensionată de Halloween nu trebuie să rateze acest serial.

„The Body” poate fi vizionat oricând pe Netflix

Serialul s-a lansat pe data de 11 noiembrie și poate fi vizionat oricând pe platforma de streaming Netflix. Fiecare dintre cele opt episoade are aproximativ o oră, așa că este alegerea perfectă pentru un weekend în care vom dori să vizionăm întregul sezon.

Până la acest moment, Netflix nu a precizat dacă va exista și un al doilea sezon, iar povestea serialului ajunge la o concluzie satisfăcătoare la finalul celor opt episoade.

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