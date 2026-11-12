Cafea sau ceai? Care dintre cele două băuturi este mai sănătoasă pentru ficat

Cafeaua și ceaiul se numără printre cele mai populare băuturi din întreaga lume. Iar, dincolo de gustul pe care miliarde de oameni îl apreciază, ambele băuturi au și diferite efecte benefice pentru sănătate.

Ambele băuturi sunt sănătoase Foto: EatingWell

Miliarde de oameni beau cafea și ceai, de multe ori chiar mai multe căni în fiecare zi. Însă, ambele băuturi sunt recunoscute pentru diferitele efecte pe care le au asupra organismului. De-a lungul timpului, poate că mulți dintre noi ne-am întrebat care băutură este, de fapt, mai bună pentru a susține sănătatea ficatului.

„Imaginea de ansamblu a sănătății ficatului nu ține de consumul zilnic al unei anumite băuturi, ci mai degrabă de totalitatea factorilor care influențează sănătatea, precum alimentația, consumul de alcool, nivelul de activitate fizică și sănătatea metabolică generală”, a explicat medicul Alexander LeRitz, potrivit EatingWell.

Ambele băuturi sunt foarte populare

Există studii care sugerează faptul că băutul cafelei poate susține sănătatea ficatului prin reducerea inflamației și a riscului de boli hepatice. Un studiu realizat pe mai mult de 355.000 de adulți a constatat că persoanele care consumă cafea în mod regulat au un risc mai scăzut de ciroză și de deces din cauza bolilor hepatice, comparativ cu cele care nu beau cafea.

„Cafeaua conține numeroși compuși, precum cofeina, acizii clorogenici și alte substanțe de origine vegetală, care pot avea efecte antioxidante, antiinflamatoare și antifibrotice. Acest lucru ar putea explica de ce consumul de cafea poate fi asociat cu efecte benefice asupra sănătății ficatului”, explică LeRitz.

Ceaiul verde poate fi foarte util pentru ficat

De asemenea, chiar și consumul regulat de ceai este asociat cu un risc mai redus de inflamație a ficatului și cu reducerea riscului de boli hepatice. Compușii bioactivi din ceai, în special catechinele, au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care contribuie la menținerea sănătății ficatului.

Ceaiul verde, în special, a fost studiat pentru efectele sale asupra sănătății ficatului. Acesta conține cantități mari de epigalocatechină-3-galată, un polifenol care ar putea proteja împotriva bolii ficatului gras.

Care băutură este mai sănătoasă

Atât cafeaua, cât și ceaiul pot susține sănătatea ficatului, însă experții spun că un avantaj îl are cafeaua, datorită dovezilor științifice mai solide privind beneficiile consumului său. Însă, ambele pot contribui, în cele din urmă, la menținerea sănătății ficatului.

„Dacă preferi ceaiul în locul cafelei, nu există niciun motiv să te simți presat să faci trecerea la cafea”, adaugă LeRitz.

Totuși, ceea ce poate conta mai mult decât alegerea cafelei sau a ceaiului pentru sănătatea ficatului este ceea ce adăugăm în ceașcă. Îndulcitorii pot diminua beneficiile ambelor băuturi pentru sănătate, prin aportul suplimentar de calorii, zahăr și grăsimi saturate. Mai mult decât atât, aceste beneficii pot fi ușor diminuate atunci când adăugăm zahăr sau îndulcitori.