„Aurul roșu”, cultivat fără pământ într-un spațiu de doar 37 de metri pătrați. Prețul unui kilogram ajunge la aproape 6.000 de euro

O afacere de succes nu are întotdeauna nevoie de prea mult. De acest lucru s-a convins și un cuplu din India, care a reușit să cultive „aur roșu” într-o cameră de numai 37 de metri pătrați. Iar datorită ingeniozității de care au dat dovadă, cei doi tineri au acum un profit de zeci de mii de euro.

Șofranul este un condiment foarte scump Foto: IStock

Akshay Holey și Divya Lohakare Holey au reușit să găsească rețeta succesului după ce au pus pe picioare o afacere cu totul neașteptată. Cei doi tineri din statul indian Maharashtra au acum parte de un profit uriaș după ce au reușit să cultive șofran într-o cameră de numai 37 de metri pătrați.

În mod obișnuit, acest condiment este asociat cu climele mult mai reci, dar cei doi tineri din India au reușit să cultive șofran în propria lor garsonieră. Iar pentru a cultiva faimosul „aur roșu”, unul dintre cele mai scumpe și mai apreciate condimente din lume, tinerii au folosit o tehnologie modernă de ultimă generație.

Cultivă șofran în propria garsonieră

Mai precis, afacerea celor doi se bazează pe aeroponie, o tehnică care permite creșterea plantelor fără a fi nevoie de sol. În condiții de mediu atent controlate, cei doi creează o ceață bogată în nutrienți, care permite cultivarea șofranului.

Iar în ultimii ani, cuplul a avut câștiguri de aproximativ 38.000-47.500 de euro. Akshay a absolvit o facultate de administrare a afacerilor, iar Divya, soția sa, a lucrat în sectorul bancar. Cei doi au început să studieze cultivarea șofranului în 2020.

Au un profit uriaș

Primul lor experiment le-a adus doar câteva grame de condiment, dar, după câteva încercări, au avut o recoltă de 1.600 de grame de șofran. Până acum, cuplul a cultivat șofran în propria garsonieră, dar se pregătește să cumpere un spațiu cu o suprafață de 480 de metri pătrați, pentru a se extinde.

Șofranul celor doi se vinde cu aproximativ 6 euro pe gram, iar un kilogram ajunge la 6.000 de euro. Potrivit Economic India Times, cuplul se ocupă de cea mai mare parte a afacerii, fără să depindă de angajați.