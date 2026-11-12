 Un oraș din România, în topul celor mai frumoase destinații din Europa în 2026. Pe ce loc se află
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Un oraș din România, în topul celor mai frumoase destinații din Europa în 2026. Pe ce loc se află

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Este una dintre cele mai faimoase atracții turistice din țara noastră, iar acum, frumusețea acestui loc a fost recunoscută și pe plan internațional. În faimosul „Top 100 cele mai frumoase orașe din Europa”, acest municipiu superb din România a reușit să ajungă pe poziția 70.

Sighișoara a ajuns pe locul 70 în top 100
Sighișoara a ajuns pe locul 70 în top 100 Foto: Arhivă

Sighișoara este, fără doar și poate, una dintre cele mai faimoase și mai populare atracții turistice din țara noastră. Acum, platforma Worldworthy a publicat topul celor mai frumoase orașe din Europa din acest an, iar Sighișoara a reușit să ajungă pe poziția cu numărul 70. Anunțul a fost făcut miercuri chiar de către edilul orașului, Ioan-Iulian Sîrbu.

Primarul a explicat că poziția orașului în prestigioasa listă de la Worldworthy reflectă evaluările făcute de către turiști care au vizitat de-a lungul anului Sighișoara.

„Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, menţiuni în ghiduri internaţionale şi presă, dar şi informaţii publice, analizate şi verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plăteşte, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat”, a scris edilul pe Facebook.

Sighișoara a fost inclusă în topul celor mai frumoase orașe

În plus, primarul Sighișoarei a mai scris că această recunoaștere internațională se datorează ospitalității pe care comunitatea locală o are față de toți turiștii care vin să admire cetatea medievală.

„Sighişorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraş şi ce le recomandăm să descopere contează. Energia oraşului o dăm noi”, a mai scris edilul.

Este una dintre cele mai atractive destinații din țară

Turiștii care ajung în Sighișoara pot explora nenumărate locații superbe, care au în spate o istorie veche de secole. Printre acestea se numără Piața Cetății, Biserica Mănăstirii și, desigur, Turnul cu Ceas.

Turiștii mai pot explora și locuri precum Casa Breslelor, Turnul Fierarilor și Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif, care este una dintre cele mai faimoase biserici vechi din întreg orașul. Datorită atracțiilor de acest fel, Sighișoara a ajuns pe locul 70 în top 100 al celor mai frumoase orașe europene din 2026.

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