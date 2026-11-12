 Amendă uriașă pentru un bărbat care își închiria prea rar cabana! Cât trebuie să scoată din buzunar
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Amendă uriașă pentru un bărbat care își închiria prea rar cabana! Cât trebuie să scoată din buzunar

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Zermatt este una dintre cele mai apreciate stațiuni montane din Elveția, iar proprietarul unei cabane din această destinație a avut parte de o surpriză neașteptată venită din partea autorităților elvețiene. El a primit o amendă usturătoare deoarece și-a închiriat prea rar cabana.

Zermatt este o stațiune populară în Elveția
Zermatt este o stațiune populară în Elveția Foto: Arhivă

Cetățeanul elvețian nu și-a închiriat cabana din Zermatt decât vreme de câteva săptămâni pe an. Iar, pentru a combate cât mai eficient fenomenul locuințelor neocupate, autoritățile elvețiene i-au dat o amendă de 90.000 de franci elvețieni, adică echivalentul a aproximativ 97.000 de euro, dar cu suspendarea executării pedepsei.

Cetățeanul elvețian a cumpărat cabana din complexul rezidențial de lux „7 Heavens” în anul 2016. Iar, potrivit informațiilor de la 24Heures, el nu a respectat obligația de exploatare comercială care fusese înscrisă în Registrul funciar.

Bărbatul a primit o amendă uriașă

Condiția închirierii fusese stabilită chiar la momentul eliberării autorizației de construire. Iar motivul pentru care fusese menționată în documente era combaterea fenomenului cunoscut în Elveția drept „paturi reci”.

Practic, acest fenomen se referă la locuințele turistice din stațiunile montane care rămân neocupate perioade îndelungate. Legea obligă noul proprietar să închirieze cabana în mod regulat și nu o putea folosi ca reședință personală pentru vacanță.

Cabana nu a fost închiriată conform legii elvețiene

Însă, din 2017, cabana nu a fost închiriată decât vreme de 2-3 săptămâni, iar în unii ani chiar nu a fost închiriată deloc. Din acest motiv, autoritățile locale din Zermatt au decis să meargă cu problema în instanță.

În cele din urmă, elvețianul a primit o amendă cu o valoare totală de 90.000 de franci elvețieni, dar, dacă va respecta legea vreme de doi ani, nu va mai fi nevoit să plătească acești bani. Mai precis, este vorba despre aproximativ 97.000 de euro, pe care elvețanul îi va plăti dacă va încălca din nou legea în următorii doi ani.

În plus, proprietarul are de plătit o amendă efectivă de 10.000 de franci, cât și cheltuieli de judecată.

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