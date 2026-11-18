Cutremurul de 5,7 grade produs în zona Vrancea, unul dintre cele mai importante seisme înregistrate în România în ultimii ani, a readus în atenție riscul producerii unor noi mișcări tectonice puternice. Se poate repeta un astfel de eveniment la doar câteva ore distanță? Seismologul Mircea Radulian explică ce înseamnă „dubletul seismic”, cât de rar este acest fenomen și la ce ar trebui să se aștepte populația în perioada următoare.

Pericolul unui nou cutremur după seismul din Vrancea. Foto: arhiva

Seismul produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea a stârnit îngrijorare în rândul populației, mai ales în contextul în care cutremurul a fost resimțit pe o suprafață extinsă. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că un asemenea eveniment nu reprezintă, în sine, un motiv de panică.

Cercetătorul Mircea Radulian, de la Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP), a explicat, într-o intervenție pentru TVR, că seismul se încadrează în categoria celor moderate, care apar periodic în această regiune.

Potrivit specialistului, astfel de cutremure se produc, în medie, la intervale de aproximativ doi ani și pot fi resimțite pe distanțe considerabile, fără să provoace neapărat pagube materiale.

„Este un cutremur care apare ceva mai rar, dar totuși se repetă la aproximativ doi ani interval. Este un cutremur care se poate simți destul de bine pe o arie destul de mare, ceea ce se știe pentru zona Vrancea, dar nu este un cutremur care să producă pagube”, a declarat specialistul.

Există riscul unui nou cutremur puternic în Vrancea?

Una dintre principalele întrebări după producerea seismului este dacă în următoarele ore sau zile ar putea avea loc alte mișcări tectonice importante.

În cazul cutremurelor vrâncene de magnitudinea celui înregistrat miercuri, replicile sunt, de regulă, puține sau pot lipsi complet. Totuși, acest lucru nu înseamnă că posibilitatea unui nou seism semnificativ poate fi exclusă în totalitate.

Mircea Radulian a atras atenția asupra unui fenomen mai puțin întâlnit, cunoscut în literatura de specialitate drept „dublet seismic”. Acesta presupune producerea a două cutremure importante, relativ apropiate în timp, fără ca al doilea să fie o replică obișnuită a primului.

„Este posibil să apară și o astfel de dubletă, un cutremur care nu este o replică tipică, ci este un cutremur destul de mare. Există acest risc, dar totuși este destul de mic. Aceste cazuri sunt destul de rare”, a explicat cercetătorul INFP.

Așadar, existența acestui fenomen nu înseamnă că un al doilea cutremur puternic este iminent. Specialistul subliniază că probabilitatea unui asemenea scenariu este redusă.

Ce este, de fapt, un „dublet seismic” și prin ce se deosebește de o replică?

Spre deosebire de replicile obișnuite, care apar după un cutremur principal și au, în general, o magnitudine mai mică, un dublet seismic presupune două evenimente seismice importante.

Cu alte cuvinte, al doilea cutremur nu este doar o mișcare secundară generată de primul, ci poate avea o magnitudine suficient de mare pentru a fi considerat un eveniment seismic distinct.

Fenomenul este rar, iar apariția lui nu poate fi anticipată cu precizie. De aceea, specialiștii evită să facă predicții privind producerea unui nou cutremur pe baza unui singur eveniment seismic.

De ce diferă magnitudinea cutremurului de la o instituție la alta?

După seismul din Vrancea, mai multe platforme și instituții de monitorizare au prezentat valori diferite ale magnitudinii. Aceste discrepanțe au generat întrebări în rândul celor care au urmărit informațiile despre cutremur.

Mircea Radulian a explicat că primele valori sunt obținute automat, pe baza datelor înregistrate de stațiile seismice. Ulterior, estimările sunt verificate și ajustate după analiza unui volum mai mare de informații.

În mod obișnuit, diferențele dintre evaluarea inițială și cea finală sunt relativ mici, situându-se în jurul valorii de 0,1-0,2 unități de magnitudine.

În schimb, sistemele care utilizează și informații colectate prin intermediul telefoanelor mobile pot furniza estimări cu erori mai mari, motiv pentru care datele trebuie interpretate cu atenție.

Cutremurul din Vrancea, printre cele mai importante din ultimele două decenii

Seismul de 5,7 grade se numără printre cele mai importante evenimente produse în zona Vrancea în ultimii aproximativ 20 de ani, potrivit explicațiilor oferite de cercetătorul INFP.

Specialistul a amintit că ultimul cutremur vrâncean cu magnitudinea mai mare de 6 s-a produs în urmă cu aproximativ două decenii.

De asemenea, din 1990 și până în prezent, România a înregistrat puțin peste 20 de cutremure cu magnitudini de peste 5. Datele arată că seismele de această intensitate nu sunt evenimente cotidiene, chiar dacă România se află într-o zonă cu activitate tectonică importantă.

Pot fi anticipate următoarele cutremure din România?

Un alt aspect important subliniat de Mircea Radulian este faptul că zona seismică Vrancea nu funcționează după un calendar prestabilit.

Chiar dacă în activitatea tectonică pot fi observate anumite tendințe ciclice, acest lucru nu înseamnă că seismele se produc la intervale fixe sau că următorul cutremur poate fi stabilit pe baza unei simple estimări temporale.

Regiunea Vrancea este caracterizată de un sistem tectonic complex, în care tensiunile se acumulează continuu. Structurile geologice reacționează diferit în funcție de proprietățile și rezistența lor, ceea ce face dificilă anticiparea momentului în care se va produce un nou eveniment.

Prin urmare, cutremurul recent nu reprezintă o dovadă că urmează automat un alt seism puternic. Deși posibilitatea unui dublet seismic există, cercetătorii consideră că un asemenea scenariu este rar.