Tzancă Uraganu, gest impresionant pentru o familie cu patru copii. Le-a cumpărat o casă și i-a emoționat până la lacrimi

Tzancă Uraganu a făcut un gest impresionant pentru o familie care trece prin momente dificile. Manelistul a cumpărat o locuință pentru o mamă, un tată și cei patru copii ai lor, care nu aveau unde să stea. Casa a fost mobilată și dotată cu cele necesare, astfel încât familia să se poată instala cât mai repede. Alături de artist s-a aflat și Alina Marymar, care a filmat momentul și l-a sprijinit în demersul său.

Tzancă Uraganu a cumpărat o casă pentru o familie cu mulți copii Foto: arhiva Click!

De această dată, Tzancă Uraganu a vrut să le ofere celor șase membri ai familiei șansa la un trai mai bun. Artistul a cumpărat o casă de tip container, amenajată pentru a răspunde nevoilor părinților și ale celor patru copii.

Locuința are o cameră în care au fost amplasate mai multe paturi supraetajate, dar și un pat matrimonial pentru părinți. Casa este mobilată și se află într-o zonă destul de greu accesibilă.

Pe lângă locuință, manelistul și Alina Marymar au pregătit și alte surprize pentru cei mici. Cei doi au cumpărat alimente, dulciuri și jucării, de care copiii s-au bucurat imediat.

Alina Marymar a povestit că și-a dorit ca locuința să fie achiziționată cât mai repede, pentru ca familia să beneficieze de un spațiu în care să se poată muta. Gestul i-a emoționat pe părinți, care au început deja să își organizeze lucrurile și să se instaleze în noua casă.

Tzancă Uraganu investește în imobiliare

Pe lângă activitatea muzicală, Tzancă Uraganu și-a îndreptat atenția și către investițiile imobiliare. Artistul a folosit o parte din banii câștigați din cântat pentru a construi un cartier de case cu etaj în București, pe care intenționează să le vândă.

Manelistul a publicat în mediul online imagini din timpul lucrărilor, arătându-le fanilor evoluția proiectului și rezultatele obținute.

Investiția face parte din planurile sale de a obține venituri și din alte activități, nu doar din muzică.

Tzancă Uraganu deține mai multe proprietăți, iar una dintre acestea este casa spațioasă și luxoasă în care locuiește alături de Alina Marymar și fiica lor. De asemenea, cântărețul s-a asigurat că și Lambada, prima sa parteneră, are o locuință pentru ea și copiii lor.