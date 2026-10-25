Rezultate Loto 25 octombrie 2026. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică

Emoțiile ating din nou cote maxime pentru jucătorii din întreaga țară la extragerile organizate de Loteria Română duminică, 25 octombrie 2026.

Loteria Română, anunț înaintea extragerilor de duminică, 25 octombrie Foto: arhivă

Noua rundă de trageri vine imediat după succesul înregistrat la extragerile de joi, când au fost acordate nu mai puțin de 23.100 de câștiguri, în valoare totală de 19,78 milioane de lei. Deși marele premiu la Loto 6/49 a fost deja adjudecat în urmă cu câteva zile, Loteria a decis să pluseze considerabil pentru a menține miza ridicată la tragerile de la finalul săptămânii.

Numerele extrase duminică, 25 octombrie 2026

Rezultatele oficiale pentru fiecare joc în parte:

Loto 6/49:

Joker:

Noroc:

Loto 5/40:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Actualizare după 18:30.

Fondul la Loto 6/49, suplimentat cu o jumătate de milion de lei: care sunt reporturile în joc

După ce potul cel mare a fost spart la tragerea precedentă, Loteria Română a anunțat oficial că fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49 a fost suplimentat direct cu suma de 500.000 de lei pentru duminică.

Sume atractive sunt puse în joc și la celelalte categorii:

Noroc: reportul cumulat a ajuns la 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

reportul cumulat a ajuns la 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro). Joker: la categoria I se înregistrează un report de 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a suma acumulată depășește 289.700 de lei.

la categoria I se înregistrează un report de 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a suma acumulată depășește 289.700 de lei. Loto 5/40: report de 39.300 de lei la categoria a II-a.

report de 39.300 de lei la categoria a II-a. Super Noroc: suma totală acumulată și pusă în joc este de 68.700 de lei.

Cum s-au câștigat milioanele de euro la extragerea de joi

Runda precedentă a adus bucurie uriașă pentru doi români care și-au încercat norocul exclusiv în mediul digital. Premiul cel mare de categoria I la Loto 6/49, adjudecat joi, a avut o valoare impresionantă de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro).

Biletul care a schimbat viața posesorului său a fost achiziționat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, conținând trei variante simple, cu un cost total de doar 24,50 lei. A fost al treilea premiu de categoria I încasat la 6/49 pe parcursul acestui an.

În aceeași seară de joi, un alt jucător a dat lovitura la Loto 5/40, obținând premiul de categoria I în valoare de 289.656 de lei, biletul fiind plasat tot online, prin intermediul platformei oficiale joc-loto.loto.ro.