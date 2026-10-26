 Ana Baniciu și Edy Kovacs, părinți pentru a doua oară? Artista a spus totul: „Am tot vorbit despre asta”
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VideoAna Baniciu și Edy Kovacs, părinți pentru a doua oară? Artista a spus totul: „Am tot vorbit despre asta”

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Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au aniversat trei ani de căsătorie și șase ani de când formează un cuplu, luna trecută. Cei doi sunt topiți după fiul lor, Aris, în vârstă de doi ani și jumătate, căruia îi fac toate poftele. Ana ne-a dezvăluit dacă mai au însă în plan și al doilea copil. 

Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit soț și soție în urmă cu trei ani, iar pe 24 septembrie ei au sărbătorit aniversarea căsătoriei. Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase și mai discrete cupluri din showbiz și au preferat, de-a lungul timpului, să își păstreze viața de familie departe de lumina reflectoarelor.

Artista și Edy Kovacs sunt împreună din toamna anului 2020. După aproximativ un an de relație, cei doi s-au logodit, iar ulterior au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Cei doi au devenit părinții unui băiețel, Aris, în urmă cu doi ani și jumătate și deja se gândesc să-și mărească familia. 

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Foto: Click!

Iată ce ne-a povestit Ana Baniciu la lansarea unei linii noi de cărucioare. 

Click!: Ana, cum te descurci cu cel mic? Reușești să-l potolești? Înțeleg că ai o tehnică anume…

Ana Baniciu: Da, e o tehnică de relaxare foarte eficientă, pe care o aplic mereu când e agitat și chiar dă roade. E pe bază de respirație profundă: inhale și exhale( n.r: inspirație și expirație) și după aceea copilul râde, nu mai plânge și îți poți continua ziua liniștit.

Click!: Cum s-a schimbat viața ta de când ești mămică?

Ana Baniciu: Nici nu știu cum au trecut doi ani și ceva de când sunt mămică și am copil. Nu e ușor, dar înveți pe parcurs și te perfecționezi. Nu poți fi chiar perfect, fiecare este părinte în felul lui, așa cum știe, așa cum simte. 

Dar, per total, viața de mămică este extraordinar de frumoasă. Greutăți evident că apar zi de zi. Uite, ieri copilul meu a căzut pe niște trepte și s-a învinețit tot. Asta e, se întâmplă situații imprevizibile în fiecare zi. Prin urmare, fiecare zi vine cu niște palpitații, cel puțin eu am palpitații și în momentul în care îl văd pe canapea cum fuge dintr-un colț în altul și masa e chiar în mijloc,  imediat îmi imaginez că s-ar putea întâmpla ceva cu el. Dar, cumva, se pare că toți copiii au un înger păzitor undeva lângă ei care îi ajută să nu se întâmple ceva rău. 

Click!: Ești genul de mămică posesivă?

Ana Baniciu:  Nu sunt deloc posesivă!  M-am și educat ceva vreme în acest sens să nu-i spun „nu” la tot ceea ce face,  tocmai pentru că este băiețel și are nevoie de adrenalină și de tot ce au nevoie băieții în general. Așa că nu prea îi interzic să facă lucruri, motiv pentru care mai face boacăne așa prin casă. Dar, i-am pus la dispoziție o cameră mare doar a lui unde are o grămadă de jucării și știe că acolo e zona lui. 

Ana Baniciu are o familie superbă
Ana Baniciu are o familie superbă Foto: Instagram

Cine o ajută cu cel mic? „Avem o bonă filipineză”

Click!: Ai totuși pe cineva care te ajută?

Ana Baniciu: Avem o bonă internă care nu este româncă, este filipineză. Previzibil, nu?! Ea ne ajută foarte mult și îmi place că a fost educatoare și face cu el atât de multă engleză că deja nu mai vrea să vorbească română. E parte din familie deja.

Click!: Te moștenește copilul? Are aptitudini artistice? 

Ana Baniciu: Îi place mult pianul. Are  un pian mic și încontinuu zdrăngăne la pian. Îi place muzica. Acum nu știu să zic dacă în continuare va cânta, dar momentan gângurește așa: „mami, tu tu tu tu tu”.

Click!: Te mai gândești să mai faci un copil?

Ana Baniciu: Ne gândim și am tot vorbit despre asta cu Edi, dar toate la timpul lor. Știi cum e?! Noi nu planificăm nimic. Și copilul ăsta a venit așa pe nepusă-masă. Acum am zis: cum vrea Universul. În orice caz, Universul nu cred că vrea acum, nu în perioada aceasta. 

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