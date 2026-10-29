 Mama lui Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid, este în doliu. Gestul făcut după moartea fiului
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Mama lui Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid, este în doliu. Gestul făcut după moartea fiului

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Durere fără margini în familia lui Andrei Petrache, tânărul de 26 de ani care a fost găsit fără viață în București, după aproape o lună în care familia și apropiații l-au căutat neîncetat. Mama sa, care a sperat până în ultima clipă că fiul ei se va întoarce acasă, a publicat un mesaj de doliu după confirmarea veștii tragice. Înainte de descoperirea trupului neînsuflețit, femeia îi transmisese un apel emoționant, rugându-l să revină în familie.

Andrei Petrache
Andrei Petrache Foto: Facebbok / Camelia Branzelof

UPDATE: Fotbalistul s-ar fi sinucis

Andrei Petrache, cunoscut de apropiați sub porecla „Poe”, a fost văzut ultima dată pe 2 octombrie, în zona Crângași din București. În aceeași zi, familia a anunțat dispariția sa, iar polițiștii au demarat căutările și au făcut publice semnalmentele tânărului în speranța că vor obține informații despre locul în care s-ar putea afla, potrivit Știri pe Surse.

Trupul neînsuflețit al fostului sportiv a fost descoperit pe 28 octombrie, în zona Casei Radio din Capitală. Potrivit unor surse judiciare citate în presa centrală, anchetatorii iau în calcul ipoteza că acesta s-ar fi aruncat de pe clădire chiar în ziua în care a dispărut. Cadavrul ar fi fost găsit de muncitorii care desfășurau lucrări de defrișare în apropierea imobilului.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat oficial cauza decesului, iar cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Gestul făcut de mama lui Andrei Petrache după vestea tragică

Andrei Petrache a fost găsit decedat în zona Casei Radio din București, după ce fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie. Timp de aproape o lună, familia și persoanele apropiate au sperat că tânărul va fi găsit în viață.

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Foto: facebook

După aflarea veștii, mama sa a publicat pe rețelele de socializare o imagine asociată doliului, un gest prin care și-a exprimat durerea provocată de pierderea fiului. Postarea a atras numeroase mesaje de condoleanțe și de regret din partea celor care au aflat despre tragedie.

În zilele de căutare, femeia își exprimase public disperarea și speranța că Andrei se va întoarce acasă. Într-un ultim mesaj adresat fiului său, aceasta l-a rugat să dea un semn și i-a transmis că familia îl așteaptă.

„ANDU MEU fiecare zi e mai dureroasă, mai distrugătoare! Toți te căutăm și așteptăm un semn de la tine! Doar acasă, împreună putem rezolva orice problemă. Vino, ANDU MEU!”, a scris mama tânărului. Din păcate, căutările s-au încheiat cu o veste tragică.

Cauza morții nu a fost stabilită

Andrei Petrache a fost găsit fără viață în zona Casei Radio din Capitală, iar împrejurările în care s-a produs decesul urmează să fie clarificate de anchetatori.

Cauza morții nu a fost stabilită deocamdată. Cercetările continuă pentru a se afla ce s-a întâmplat cu tânărul în perioada în care a fost dispărut.

Andrei fusese dat dispărut pe 2 octombrie, iar familia și apropiații l-au căutat timp de aproape o lună. În tot acest interval, mama sa a continuat să spere că îl va revedea și a făcut apeluri publice pentru a obține informații despre el.

Vestea decesului a adus multă tristețe celor care îl cunoșteau, dar și celor care au urmărit apelurile familiei în timpul căutărilor.

Mesajul transmis de foștii colegi de la Rapid

Andrei Petrache a făcut parte din echipa de fotbal Rapid, iar moartea sa a fost deplânsă și de cei alături de care a contribuit la dezvoltarea proiectului sportiv.

Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului a publicat un mesaj de regret pe Facebook, în care a evidențiat implicarea și pasiunea tânărului.

„Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta”, au transmis reprezentanții asociației.

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