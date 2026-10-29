Haos în Cupă: Șumudică a scos echipa din teren. Ce s-a petrecut la CFR-U. Cluj

Duelul din Cupa României, care le-a adus față în față pe rivalele din Cluj, s-a lăsat cu momente tensionate. Victoria cu 3-1 reușită de Universitatea Cluj nu le-a picat tocmai bine celor de la CFR, antrenorul Marius Şumudică decizând să scoată echipa de pe teren.

Marius Șumudică, „în flăcări” în Cupa României Foto: Sportpictures

„Un meci pierdut pe trei cadouri făcute de noi! Am întâlnit o echipă bună, care ne este superioară, în momentul de faţă. Pe mine, ce mă interesează cel mai mult sunt meciurile de campionat, unde adun puncte. Şi eu aş fi vrut să joc cu Progresul Spartac şi să am trei puncte asigurate! Eu a trebuit să joc la Sepsi şi să câştig. Felicit adversarul că a câştigat, dar a câştigat pe trei greşeli flagrante, care nu-şi au locul aici”, a spus Șumudică, punctând un aspect care l-a deranjat și care l-a făcut să scoată echipa de pe terenul de fotbal, în minutul 69, gest pentru care riscă suspendarea: „Am atras atenţia că accept orice, să fiu înjurat, nu am probleme cu galeriile adverse, le respect. Înainte de meci, am atras atenţia celui de-al patrulea arbitru - dacă suporterii vor avea scandări rasiste la adresa mea, aşa cum au făcut-o înaintea meciului. Am spus să îl anunţe pe central şi, când nu a făcut-o, am chemat jucătorii să iasă de pe teren. Ce m-a bucurat e că jucătorii africani de la U. Cluj au venit şi m-au felicitat! Şi Chipciu a venit la mine. FIFA şi UEFA combat rasismul! Atunci am încercat să atrag atenţia arbitrului, ca să opresc un pic meciul şi să se mai liniştească. Eu nu accept aşa ceva! Pe urmă au început din nou, dar eu voi face acelaşi lucru la orice alt meci unde voi fi jignit”.

Pentru U. Cluj au înscris Marius Ștefănescu (28 de ani), în minutul 20 și bosniacul Jovo Lukić, care a consemnat o „dublă”, în minutele 32 și 75. După acest meci, CFR Cluj rămâne cu trei puncte din două etape în Grupa B din Cupa României, încă având șanse de calificare în sferturile de finală, în vreme ce U. Cluj este lider, fiind singura din cele șase formații cu victorii pe linie.