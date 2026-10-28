 Pe urmele tatălui: fiul cel mare al lui Wayne Rooney, erou la United
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Pe urmele tatălui: fiul cel mare al lui Wayne Rooney, erou la United

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Numele Rooney continuă să fie unul cu greutate la Manchester United, club la care este angrenat și fiul cel mare al lui Wayne Rooney, Kai. Cel din urmă a fost personajul principal în cel mai recent meci disputat de echipa U18 a clubului, unde a marcat, marți, nu mai puțin de patru goluri în victoria cu Burnley, scor 6-0. 

Wayne Rooney și fiul său, Kai, în urmă cu 16 ani
Wayne Rooney și fiul său, Kai, în urmă cu 16 ani Foto: EPA

Practic, la doar 16 ani și purtător al numărului 9 pe tricoul său, fiul lui Wayne Rooney a făcut spectacol pe teren, în condițiile în care joacă, de asemenea, în vârful atacului. De la începutul acestui sezon, Kai Rooney a evoluat de trei ori în Premier League U18, pe 17 octombrie marcând singurul gol al echipei sale, în meciul împotriva lui Nottingham Forest, 1-1. În victoria cu 6-3 împotriva lui Liverpool, din 24 octombrie, s-a aflat pe teren mai bine de o oră, aducându-și contribuția cu o pasă decisivă. În acest moment, echipa U18 a lui Manchester United se află pe locul al doilea în clasamentul de fotbal.

Va împlini, săptămâna viitoare, 17 ani

Cât despre Wayne Rooney, tatăl, acesta rămâne o legendă a clubului Manchester United, al cărui tricou l-a îmbrăcat de 559 de ori, având 253 de goluri, în perioada anilor dintre 2004 şi 2017, în vreme ce la naționala din Anglia a adunat nu mai puțin de 120 de apariții, înscriind de-a lungul timpului de 53 de ori. Câştigător de cinci ori al Premier League, fostul jucător a cucerit şi o Ligă a Campionilor, adjudecându-și practic toate trofeele posibile alături de „diavolii roșii”. Format la Everton, Wayne Rooney, între timp ajuns la 41 de ani, a debutat ca fotbalist profesionist pe când avea vârsta de 16 ani şi nouă luni - prin comparație, Kai Rooney, unul dintre cei patru copii ai săi, va sărbători, săptămâna viitoare, împlinirea vârstei de 17 ani.

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