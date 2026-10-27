 Incredibil: fost antrenor în Liga I, premiat la Gala Balonului de Aur
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Incredibil: fost antrenor în Liga I, premiat la Gala Balonului de Aur

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Printre premiații de la gala Balonului de Aur se remarcă și un nume angrenat, la un moment dat, în fotbalul românesc: antrenor secund la Viitorul Constanța, în urmă cu șase ani, spaniolul Pere Romeu (32 de ani) a fost desemnat cel mai bun antrenor din fotbalul feminin. Evenimentul a avut loc în Anglia, la Londra, în trecut actualul antrenor al Barcelonei fiind „secundul” lui Ruben de la Barrera în 2020, în plină pandemie de COVID19. 

Gala Balonului de Aur a ajuns la ediția cu numărul 70
Gala Balonului de Aur a ajuns la ediția cu numărul 70 Foto: EPA

În vara lui 2020, Viitorul, așa cum se numea pe atunci Farul pregătea o mutare inedită, pe fondul deciziei lui Gheorghe Hagi de se retrage din primplan. Pe banca tehnică apărea  îl instalau pe Rubén de la Barrera, care mai activase la Al-Ahli în Qatar, fiind și „secundul” lui Real Sociedad. În staff-ul său, spaniolul și-a cooptat conaționalii Francisco Ruiz Beltrán, Pere Romeu și Iván Peñaranda Llaurado. Cel de-al doilea, care avea atunci 26 de ani, avea să devină, în 2024, antrenor principal la Barcelona Femení, echipa feminină a clubului de pe Camp Nou. În ceea ce privește „aventura” sa la Viitorul, aceasta a durat doar câteva luni, părăsind România, în noiembrie 2020, alături de staff-ul din care făcea parte. 

Prin „mâinile” sale au trecut inclusiv celebrul Gavi

De-a lungul carierei sale, Pere Romeu a colaborat cu diverse grupe de copii și juniori ale clubului, prin „mâinile” sale trecând inclusiv celebrul Gavi. Distincția primită la gala Balonului de Aur vine după un sezon excelent, în care Pere Romeu a cucerit, alături de elevele sale, toate trofeele puse în joc. „Aș dori să îi felicit pe toți cei nominalizați. Simt că acesta este un premiu colectiv. Vreau să le mulțumesc jucătoarelor, care sunt fantastice și muncesc zilnic pentru a progresa. Mulțumesc și staff-ului meu, trebuie să știm să îi prețuim pe cei cu care colaborăm. Sunt extrem de recunoscător și mi-aș fi dorit ca toți să fie prezenți aici pentru a primi acest premiu alături de mine”, au fost cuvintele transmise de pe scenă de antrenorul de fotbal. 
Marele premiu Balonul de Aur a fost cucerit de englezul Harry Kane - prin reușita sa, Kane arată că un fotbalist poate „străluci” chiar și după vârsta de 30 de ani: la 33 de ani și 90 de zile, englezul este al patrulea cel mai matur câștigător al Balonului de Aur, depășit doar de Stanley Matthews în 1956, care avea 41 de ani și 321 de zile, Karim Benzema în 2022, cu 34 de ani și 302 zile și de Lev Yashin în 1963, 34 de ani și 56 de zile.

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