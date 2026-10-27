A ajuns la gentleman: Kane a dedicat Balonul de Aur soției. Discurs mișcător

Fotbalistul englez al echipei Bayern München, Harry Kane, a câştigat premiul pentru cel mai bun atacant al sezonului la gala Balonul de Aur de la Londra. Unul dintre cei mai experimentați jucători ai momentului se bucură, astfel, de recunoaștere pentru sezonul excelent avut atât în Bundesliga, cât și la naționala Angliei.

Harry Kane și momentul său de glorie la gala Balonului de Aur Foto: EPA

Fotbalistul de 33 de ani a avut lumina reflectoarelor asupra sa, luni, în Londra, acolo unde s-a desfășurat pentru prima dată în istorie gala Balonului de Aur. Kane și-a încununat un trofeu 2025/2026 excelent pe toate planurile - în total, sezonul trecut a marcat 73 de goluri pentru cele două grupări la care evoluează,14 fiind în Liga Campionilor, consemnând cele mai multe din istorie pentru un fotbalist englez și doborându-și, de fapt, propriul record. Un alt capitol la care Kane impresionează este numărul de hat-trickuri, ajungând la 10 în Bundesliga și scriind istorie în campionatul german.

Prin reușita sa, Kane arată că un fotbalist poate „străluci” chiar și după vârsta de 30 de ani -la 33 de ani și 90 de zile, englezul este al patrulea cel mai matur câștigător al Balonului de Aur, depășit doar de Stanley Matthews în 1956, care avea 41 de ani și 321 de zile, Karim Benzema în 2022, cu 34 de ani și 302 zile și de Lev Yashin în 1963, 34 de ani și 56 de zile.

Harry Kane și soția lui, Katie Goodland Foto: EPA

Kane dedică totul celei cu care își împarte viața: „Nu ar fi fost posibil nimic fără tine!”

„Soției mele, Kate, cea mai bună prietenă a mea”, și-a început Kane discursul, dedicând reușita celei cu care își împarte viața de zi cu zi, Katie Goodland (33 de ani). „Am trecut prin multe împreună, suișuri și coborâșuri. Ești cea mai mare susținătoare a mea. Sincer, simt că tu ți-ai dorit mai mult asta, decât eu însumi. Am reușit! Noi am reușit! Întotdeauna ai vrut ce e mai bun pentru mine, te-ai sacrificat tu însăți să mă ajuți să-mi ating visele și știu că au fost și visele tale, de asemenea, nu ar fi fost posibil nimic fără tine!”, a spus atacantul englez, vizibil emoționat, mulțumindu-i soției sale pentru întreg sprijinul.

Povestea lor este una pe cât de frumoasă, pe atât de ieșită din comun: cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la vârsta de doar patru ani, pe când erau colegi la Larkswood Primary School din Chingford. Treptat, au legat o prietenie strânsă în copilărie, care la vârsta de 16 ani s-a transformat într-o relație de cuplu. De atunci, au mers doar în „sus”: în 2017, s-au logodit într-o vacanță în Bahamas, ca doi ani mai târziu să-și oficializeze căsătoria. Cei doi au împreună patru copii: Ivy, Vivienne, Louis și Henry. Dincolo de omul care l-a motivat pe Kane să fie cine este, astăzi, Katie Goodland este, de mai bine de 12 ani, antrenor profesionist și instructor de fitness.