 De infarct: Interul lui Chivu a bătut Fiorentina lui Drăgușin în ultima clipă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

De infarct: Interul lui Chivu a bătut Fiorentina lui Drăgușin în ultima clipă

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani), Internazionale Milano a învins ACF Fiorentina cu fundașul Radu Drăgușin (24 de ani) integralist, duminică, pe teren propriu, scor 2-1, în etapa a VIII-a din Serie A. După acest meci, în care antrenorul român a trecut de la agonie la extaz, gruparea lui Chivu se află pe primul loc în clasament, urmată la egalitate de SS Lazio. 

Cristi Chivu a avut un meci extrem de intens în Serie A
Cristi Chivu a avut un meci extrem de intens în Serie A Foto: EPA

Formația lui Drăgușin a fost cea care a deschis scorul, în minutul 65, prin fundașul spaniol Álex Jiménez (21 de ani), moment din care fotbaliștii lui Chivu au făcut eforturi uriașe să aducă echilibrul pe tabelă, întrecându-se în ocazii ratate și chinuindu-se zeci de minute. În cele din urmă, golul egalizator a venit în primul minut de prelungire, grație atacantului francez Marcus Thuram (29 de ani). Același jucător a obținut un penalty, după ce a fost faultat de fundașul spaniol Víctor Valdepeñas (20 de ani), iar mijlocașul polonez Piotr Zieliński (32 de ani) a transformat cu siguranţă și a adus victoria lui Inter, în minutul 90+4, în niște clipe intense, la care Chivu nu a avut puterea să ia parte, refuzând să urmărească lovitura de la 11 metri.  

„Am fost răsplătiți pentru că ne-am păstrat calmul și luciditatea”

„Ce am gândit în legătură cu penalty-ul...? M-am gândit la tot ce am făcut, astăzi, la meciul intens pe care l-am disputat. Nu avem ce să ne reproșăm în ceea ce privește calitatea și determinarea! În final, am fost răsplătiți pentru că, în ciuda dezavantajului, ne-am păstrat calmul și luciditatea. Îi felicit pe băieții mei, au creat ocazii și au încercat să aducă victoria acasă. Sunt meciuri care nu sunt ușoare nici pentru mine, nici pentru ei. Astăzi, am meritat victoria, aș fi spus asta, chiar dacă am fi pierdut”, a fost reacția lui Chivu, la finele unui meci mai mult decât intens. 
Chivu este antrenorul român al momentului, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Antrenorul de fotbal a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 69 de meciuri - dintre acestea, 46 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 14 au fost pierdute.  

Ghid de cumpărături

Michael Douglas jpg
Michael Douglas, sincer despre scenele erotice din filme. Cum se proceda înainte de apariția coordonatorilor de intimitate Vedete internaționale
Madalina Apostol
Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin” Vedete românești
image
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută adevarul.ro
image
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie” adevarul.ro

Parteneri

image
Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin, în care pleacă din pole position www.fanatik.ro
image
Oraşul cu 2.600 de locuitori în care nimeni nu mai are apă potabilă la chiuvetă observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Unde a fost văzut George SIMION de Ziua Armatei Române. A sărbătorit-o într-un oraș-simbol www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
700 de milioane de euro, cea mai mare lovitură financiară din cariera lui Ion Ţiriac! Cum a fost posibil as.ro
image
Ai permisul expirat, dar trebuie să muți mașina câțiva metri. Ai voie să te urci la volan? Ce spune legea în 2026 playtech.ro
image
Cristi Săpunaru negociază preluarea unei echipe din România! Antrenorul a fost demis după ultimul eșec www.fanatik.ro
image
Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în noaptea în care a izbucnit scandalul între Claudia Ion și ispita-pilot: 'A tras-o de...' 😮 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
FC Arges UTA Arad (Sportpictures) jpg
Rămâne fără antrenor? Argeșul lui Andone, nouă meciuri fără victorie Fotbal intern
FCSB Rapid (Sportpictures) jpg
A resuscitat FCSB. Reghecampf trece cu bine primul test: învinge Rapid, 4-1 Fotbal intern
Fotbal (EPA) jpg
Strigătul de ajutor: apelul făcut de un mare fotbalist din Liga Campionilor Fotbal internațional
Jovo Lukic, Universitatea Cluj (Sportpictures) jpg
Meci intens în Superliga României: „Am crezut că jucăm contra Barcelonei” Fotbal intern
Viorel Paunescu, in 2006 (Sportpictures) jpg
A murit fostul președinte al clubului Steaua: Viorel Păunescu avea 91 de ani Fotbal intern
Diego Maradona (EPA) jpg
Ultimele informații din procesul morții lui Maradona: când va fi dat verdictul Fotbal internațional
Echipa nationala a Romaniei (Sportpictures) jpg
Vești proaste pentru Hagi: un fotbalist de la echipa națională s-a accidentat Fotbal internațional
Inter D’Escaldes Universitatea Craiova (Sportpictures) jpg
Craiova izbutește prima victorie în grupa Conference League. Ce urmează Fotbal internațional
image
O femeie din Brașov, înjunghiată de soț în fața copilului. În atacul de pe Bulevardul Saturn bărbatul a vrut ulterior să se sinucidă și este în stare gravă actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net