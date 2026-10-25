De infarct: Interul lui Chivu a bătut Fiorentina lui Drăgușin în ultima clipă

Sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani), Internazionale Milano a învins ACF Fiorentina cu fundașul Radu Drăgușin (24 de ani) integralist, duminică, pe teren propriu, scor 2-1, în etapa a VIII-a din Serie A. După acest meci, în care antrenorul român a trecut de la agonie la extaz, gruparea lui Chivu se află pe primul loc în clasament, urmată la egalitate de SS Lazio.

Cristi Chivu a avut un meci extrem de intens în Serie A Foto: EPA

Formația lui Drăgușin a fost cea care a deschis scorul, în minutul 65, prin fundașul spaniol Álex Jiménez (21 de ani), moment din care fotbaliștii lui Chivu au făcut eforturi uriașe să aducă echilibrul pe tabelă, întrecându-se în ocazii ratate și chinuindu-se zeci de minute. În cele din urmă, golul egalizator a venit în primul minut de prelungire, grație atacantului francez Marcus Thuram (29 de ani). Același jucător a obținut un penalty, după ce a fost faultat de fundașul spaniol Víctor Valdepeñas (20 de ani), iar mijlocașul polonez Piotr Zieliński (32 de ani) a transformat cu siguranţă și a adus victoria lui Inter, în minutul 90+4, în niște clipe intense, la care Chivu nu a avut puterea să ia parte, refuzând să urmărească lovitura de la 11 metri.

„Am fost răsplătiți pentru că ne-am păstrat calmul și luciditatea”

„Ce am gândit în legătură cu penalty-ul...? M-am gândit la tot ce am făcut, astăzi, la meciul intens pe care l-am disputat. Nu avem ce să ne reproșăm în ceea ce privește calitatea și determinarea! În final, am fost răsplătiți pentru că, în ciuda dezavantajului, ne-am păstrat calmul și luciditatea. Îi felicit pe băieții mei, au creat ocazii și au încercat să aducă victoria acasă. Sunt meciuri care nu sunt ușoare nici pentru mine, nici pentru ei. Astăzi, am meritat victoria, aș fi spus asta, chiar dacă am fi pierdut”, a fost reacția lui Chivu, la finele unui meci mai mult decât intens.

Chivu este antrenorul român al momentului, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Antrenorul de fotbal a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 69 de meciuri - dintre acestea, 46 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 14 au fost pierdute.