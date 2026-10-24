Strigătul de ajutor: apelul făcut de un mare fotbalist din Liga Campionilor

Unul dintre fotbaliștii angrenați în Premier League a vorbit deschis despre perioada dificilă pe care a traversat-o, sezonul trecut, atrăgând atenția despre necesitatea jucătorilor de a vorbi despre ceea ce trăiesc și făcând un apel pentru sprijinirea sănătății mintale.

Un jucător de Liga Campionilor a trecut prin momente dificile Foto: EPA

Într-un interviu acordat ziarului „The Times”, fundaşul uruguayan legitimat la Liverpool FC, Ronald Araújo (27 de ani), a discutat despre provocările întâmpinate, în trecutul nu foarte îndepărtat. În noiembrie anul trecut, fostul jucător al FC Barcelona a fost nevoit să ia o pauză în cariera sportivă, punctând că „nu mai putea continua să joace teatru”, să interpreteze „rolul omului puternic”. „A fost o perioadă foarte dificilă”, mărturiseşte Araújo, adăugând: „Am simţit că aveam nevoie să fac un pas înapoi. Nu mă simţeam bine de mult timp şi nu mă mai bucuram de ceea ce iubesc cel mai mult: fotbalul”.

„Uneori, păstrăm totul în noi şi încercăm să părem că suntem bine”

Perioada de îndoieli, spune, a început după eliminarea sa în Liga Campionilor, în meciul cu Paris Saint-Germain, din 2024, care a grăbit părăsirea competiției de către catalani. Apoi, anul următor, când a fost eliminat din nou în Liga Campionilor, de această dată împotriva lui Chelsea Londra, în faza grupei principale, într-un meci pierdut cu 0-3, a fost un nou moment delicat. „Am înţeles că trebuia să recunosc că am nevoie de ajutor, să cer sprijin şi să vorbesc nu doar cu cei apropiaţi, ci şi cu specialişti”, a mai spus uruguayanul, consemnând: „Uneori, păstrăm totul în noi şi încercăm să părem că suntem bine, dar în viaţă trebuie să vorbim şi să ne deschidem sufletul despre ceea ce trăim”.

„Trecem prin aceleaşi încercări ca toată lumea”

Araújo atrage atenția prejudecăţilor şi tabuurile despre sănătate mintală a jucătorilor profesionişti: „Uneori, oamenii generalizează şi presupun că, pentru că fotbaliştii câştigă mulţi bani, nu putem suferi şi nu putem avea dificultăţi. Dar trecem prin aceleaşi încercări ca toată lumea. Viaţa nu se rezumă doar la fotbal. Mulţi jucători trec prin momente dificile, dar le este teamă să vorbească public despre asta. Este important să te destăinui, pentru că abia atunci începi să te simţi mai bine”.

În această vară, jucătorul estimat la o valoare de 25 de milioane de euro de către Transfermarkt, s-a alăturat celor de la Liverpool FC sub formă de împrumut, fiind în perioadă de acomodare, marți atrăgând asupra sa „lumina reflectoarelor”, după ce a înscris împotriva lui Villarreal CF, într-un meci în care Liverpool s-a impus cu 4-3 în Liga Campionilor. Până acum, fundașul numără 11 apariții în tricoul englezilor, înscriind de două ori și bifând o pasă decisivă.