 Vești proaste pentru Hagi: un fotbalist de la echipa națională s-a accidentat
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Vești proaste pentru Hagi: un fotbalist de la echipa națională s-a accidentat

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În meciul câștigat de echipa sa, Royale Union Saint-Gilloise, care s-a impus cu 4-0 în fața celor de la Hapoel Be'er Sheva, joi, pe teren propriu, românul Darius Olaru (28 de ani) n-a avut parte de prea mult noroc. Mijlocașul de la naționala lui Gheorghe Hagi (61 de ani) a ieșit a ieşit accidentat după o jumătate de oră scursă din etapa a III-a de Liga Europa.

Darius Olaru (la minge) s-a accidentat la echipa de club
Darius Olaru (la minge) s-a accidentat la echipa de club Foto: Sportpictures

În minutul 30, Olaru a părăsit terenul de joc, după ce a fost lovit cu brațul în zona feței și a acuzat dureri puternice. Românul a primit numaidecât îngrijiri medicale și a rămas aproximativ trei minute pe gazon înainte de a ieși la marginea suprafeței de joc. Gestul advesarului a fost penalizat doar cu un cartonaș galben, cu toate că presa belgiană a aproximat, ulterior, nevoia unei eliminări.
Pentru Olaru, acesta a fost meciul cu numărul 10 jucat în sezonul curent la Royale Union Saint-Gilloise, unde s-a remarcat titular în toate meciurile din competițiile europene, în timp ce în campionatul Belgiei a fost preponderent rezervă. Până acum, fotbalistul estimat la o valoare de 4,5 milioane de euro de către Transfermarkt, a marcat o dată și a oferit o pasă decisivă în toate evoluțiile sale la actuala formație, care în Liga Europa numără șapte puncte. 
Situația lui Olaru, odată cu această accidentare, nu este una ideală pentru echipa națională, acolo unde numără 30 de selecții, Hagi având nevoie de jucători în formă la echipele de club. În prezent, „tricolorii”, de altfel fără victorie cu noul selecționer, sunt pe ultimul loc în grupa lor de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat, având la dispoziție peste o lună pentru a pregăti următorul duel, când vor primi vizita Poloniei. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

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