Inter dă clasă în Liga Campionilor: echipa lui Chivu, succes în 10 oameni

Cristi Chivu (45 de ani) a consemnat prima sa victorie în grupa principală din Liga Campionilor, acolo unde Internazionale Milano a consemnat un succes, miercuri, în fața celor de la Șahtior Donețk. „Împinsă” de la spate de propriii suporteri, echipa românului a învins cu 1-0 în partida din etapa a III-a a grupei, în ciuda faptului că a rămas în 10 oameni, din repriza secundă.

Cristi Chivu, la al doilea an al său ca antrenor la Inter Foto: EPA

Inter a încheiat cu bine duelul cu formația ucraineană, obținând victoria mulțumită fundașului brazilian Carlos Augusto (27 de ani), care a înscris în minutul 77. Succesul e cu atât mai important, cu cât, în minutul 68, italienii au rămas în 10 oameni, odată cu eliminarea unui alt om din apărare, Alessandro Bastoni (27 de ani).

„Chiar şi cu 10 jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun”

„Aş privi meciul în ansamblu. Am început bine, dar apoi am devenit puţin nerăbdători. Cred că înfrângerile din Liga Campionilor şi-au lăsat amprenta... Aveam nevoie de o prestaţie disciplinată şi organizată, iar după o primă repriză dificilă, cele trei schimbări au adus energie proaspătă şi entuziasm. Chiar şi cu 10 jucători, am demonstrat că putem da tot ce avem mai bun, ridicându-ne nivelul de concentrare şi intensitate”, au fost cuvintele lui Chivu, care a adăugat: „Nu e niciodată uşor când rămâi în 10, mai ales că deja ne era greu să recuperăm mingea chiar şi cu 11 jucători. Dar ne-am mobilizat, am alergat mai mult, ne-am adaptat stilul de joc şi ne-am asumat o responsabilitate mai mare. Băieţii şi-au dorit cu adevărat această victorie şi sper că ne va reda încrederea şi entuziasmul, în perspectiva următoarelor meciuri europene. Suntem epuizaţi pentru că am dat totul pentru a obţine victoria. Este o victorie extrem de importantă”.

E asigurat cel puțin încă doi ani la Inter

Chivu este antrenorul român al momentului, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Antrenorul de fotbal a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 68 de meciuri - dintre acestea, 45 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 14 au fost pierdute.

Rezultatele de miercuri din Liga Campionilor

FC Como-Manchester United: 4-1

Lille OSC-Galatasaray Istanbul: 2-4

Aston Villa FC-Viking FK: 3-1

Club Brugge-RC Lens: 3-0

Bayern München-Arsenal Londra: 2-2

Internazionale Milano-Şahtior Doneţk: 1-0

Real Madrid-RB Leipzig: 4-1

Real Betis-Feyenoord Rotterdam: 1-0

Sporting CP-LASK Linz: 2-3